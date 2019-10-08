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EYT emeklilikte yaş kaç olmalı?

Emeklilikte yaşa takılalar (EYT) son günlerde ardı ardına gelen EYT açıklamalarını takip etmekte zorlanıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT konusuna el atması EYT’lileri bir nebze de olsa sevindirdi. EYT çıkacak mı? EYT çıkarsa emeklilik nasıl olacak? Soruları en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, emeklilikte yaşı uzatmadan önce iş garantisi ve çalışma şartlarının düzeltilmesi gerektiğini söyledi ve ekledi. “40'lı yaşlarda emeklilik çok erken olabilir. Ancak ülkemizin iş imkanları da 60 yaşına kadar emekliliği beklemeye uygun değil.” açıklamasında bulundu. EYT son durum ne?

08 Ekim 2019 Salı 10:54
EYT emeklilikte yaş kaç olmalı?

Emeklilikte yaşa takılalar (EYT) son günlerde ardı ardına gelen EYT açıklamalarını takip etmekte zorlanıyor.  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT konusuna el atması EYT’lileri bir nebze de olsa sevindirdi. EYT çıkacak mı? EYT çıkarsa emeklilik nasıl olacak? Soruları en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, emeklilikte yaşı uzatmadan önce iş garantisi ve çalışma şartlarının düzeltilmesi gerektiğini söyledi ve ekledi. “40'lı yaşlarda emeklilik çok erken olabilir. Ancak ülkemizin iş imkanları da 60 yaşına kadar emekliliği beklemeye uygun değil.” açıklamasında bulundu.

Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) arasında pek çok mağdur olduğunu belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, “40'lı yaşlarda emeklilik çok erken olabilir. Ancak ülkemizin iş imkanları da 60 yaşına kadar emekliliği beklemeye uygun değil” dedi.

Her gün pek çok kez emeklilikte yaşa takılanların mağduriyet yaşadığına dair şikâyetler aldıklarını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, “Günümüzde firmaların tamamına yakını belli bir yaştan sonra personelini özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırmıyor. Bir kafede garsonluk veya tezgâhtar, inşaat, şoför gibi mesleklere 35 yaşından sonra cv bile kabul edilmiyor. Hiç bir geliri olmayan ve iş bulamayan vatandaş 60 küsur yaşına kadar ne yapacak? Kime el açacak? Kimden yardım isteyecek? EYT'lilerin dile getirdiği en büyük sıkıntıları iş bulamama sorunudur. Bunun yanında çalışanların da pek çoğu günde 8 saat çalışmıyorlar, haftalık tatilleri yok. Doğru düzgün sigortaları bile yapılmıyor. Bu nedenle emeklilikte yaşı uzatmadan önce iş garantisi ve çalışma şartlarının düzeltilmesi gerekiyordu.

EYT’de yaş arayışı

Türkiye'yi Avrupa standartlarına entegre etmeye çalışıyoruz ancak özellikle iş garantisi ve çalışma şartları hususunda alt yapıyı hazırlamadan emeklilik yaşı uzatıldığından dolayı insanlar mağdur ve çaresiz kalıyor. Ülkemizde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) arasında pek çok mağdur var ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün önce başlattığı umut ışığına herkesin kulak vermesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi 40'lı yaşlarda emeklilik çok erken olabilir. Ancak ülkemizin iş imkanları da 60 yaşına kadar emekliliği beklemeye uygun değil. Devlet memurları ve bazı kurumsal firmalarda çalışanlar hariç, kimsenin 60 küsur yaşına kadar çalışmaya dair iş güvencesi yoktur. Ülkemizde ki küçük veya büyük şirketlerin, firmaların yarısından fazlası işçilerini 40 yaşından sonra tazminatsız atmak için bahane arıyor.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 10:54
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