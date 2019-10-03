EYT emeklilik yöntemleri son dakika EYT çıkarsa nasıl emekli olunacak?

EYT için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sosyal Politikalar Kurulu Başkanlığına talimat verildiği herkesçe malum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT konusuna el atması milyonlarca EYT mağduru vatandaşı umutlandırdı. Son günlerde EYT için önemli gelişmelerin yaşandığına şahit olunmakta. EYT için başta Finlandiya Modeli 'kesintili emeklilik’ önerildi. EYT’lilerin mağduriyetini giderilmesi noktasında 3 yöntem öne çıktı. Peki EYT emeklilik için hangi yöntemler uygulanacak? EYT çıkarsa nasıl emekli olunacak?

EYT çıkarsa nasıl emekli olunacak?sorusuna ilişkin önerilen EYT yöntemleri şunlar:

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, Emeklilikte Yaşa Takılanlanlar’ın çözüme kavuşabilmesi için 3 farklı yöntem olduğunu açıkladı. EYT ile ilgili üç çözüm yöntemi öneriliyor. Üç yöntemden ilkine göre,1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecek.

İkinci yöntemde ise yaş şartı kaldırılıyor. Çalışma günü ve prim sayısı dikkate alınarak emekli olma imkanı getiriliyor. Buna göre 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkek, ikinci yöntemin yasalaşması halinde emekli olabilecek.

Üçüncü yöntem ise EYT’lilerin de başından beri beklediği ve arzu ettiği bir düzenleme. Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları.

EYT yasası Meclis’ten ne zaman çıkar?

TBMM yasama yılına başladı, hükümet EYT’yi gündemine aldı. Ancak resmi merciler konu ile ilgili kesin bir açıklamada bulunmadı. Yöntemin belirlenmesi ve TBMM’de yasa teklifi olarak sunulması bekleniyor.

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