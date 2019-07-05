EYT çıkacak mı son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT konusunda kararını değiştirdi mi?

Emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne? EYT ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT konusunda kararını değiştirdi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda 23 Haziran İstanbul seçimlerinin kaybedilmesindeki nedenler masaya yatırıldı. Milletvekilleri, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunun seçiminin kaybedilmesinde etkili olduğunu kaydedildi. AK Parti'den EYT ile ilgili yeni açıklama geldi. 5 Temmuz 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran seçimleri sonrası seçime ilişkin sonuçları masaya yatırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde çeşitli illerden 60 AK Parti milletvekiliyle kahvaltıda buluştu. 3.5 saate yakın süren toplantıda milletvekillerinin beklenti ve taleplerini dinleyen Erdoğan, milletvekilleri ile toplantılarına devam edecek

"Seçimlerin kaybedilmesinde EYT etkili oldu"

Toplantıda milletvekillerinin, Suriyeliler meselesi, ekonomide yaşananlar ve EYT konusunun İstanbul seçiminin kaybedilmesinde etkili olduğunu ifade ettikleri kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi daha 1. yılını tamamladı. Eksiklikleri tabii ki vardır. Çalışmamızı yapıyoruz. Varsa eksikliklerimiz giderilecektir. Ama bilin ki bu sistem, parlamenter sistemden kat be kat iyi bir sistemdir. Türkiye’nin büyümesini bu sistem sağlayacaktır" değerlendirmesi yaptı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin durumunun gündeme geldiği belirtilmişti.

İYİ Parti'den son dakika EYT açıklaması

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, TBMM Genel Kurulu'nda 'yaptığı açıklamasında şunaları söyledi: “Ey muktedirler; Taraftarların sesini dinleyin. Mezuniyet törenlerinde pankart kaldıran gençlerin sesini dinleyin. Esnafın, çiftçinin, işçinin, memurun, EYT'lilerin sesini dinleyin. Milletin sesini kesmeye çalışırsanız Büyük Türk milleti sizin biletinizi elbette kesecektir."

EYT ne zaman meclise gelecek?

“EYT’nin seçimden sonra gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: ”O zamanki şartlar ayrı ama şu günkü ekonomik kollektörde baktığımız zaman bu meselenin çok çok zor olduğu görülüyor. Bizde istemez miyiz yani bu kadar yüz binlerce milyonlarca insanı ilgilendiren bir şey keşke imkanlarımız olsa bunu hemen çözebilecek bir kapasitemiz olsa böyle bir imkan olmadığı içinde insanların lüzumsuz yere popülist davranarak gönülleri hoş olsun diye adım atılamaz." demişti.

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