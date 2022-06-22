EYT çıkacak mı? Asgari ücrete ara ek zam var mı? Taşerona kadro olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK- İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atalay, çalışma hayatı ve sorunlarla ilgili 2 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu istediklerini belirterek, "Gündemde asgari ücret, emeklilerin durumu, EYT, taşeronlarla ilgili her konuyu A'dan Z'ye konuştuk. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanıyla toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize haber vereceğini söyledi. Rakam konuşmadık. Asgari ücretlinin durumlarını anlatma imkanı buldum. Cumhurbaşkanı 'çalışma yapıyoruz' dediler, bir rakam yok. Güzel bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanımız, her şeyin farkında olduğunu söyledi" dedi.

EYT çıkacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ele alacakları ilk dosyanın sözleşmeli kamu çalışanları olduğunu belirterek, "Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz" demişti. Özellikle 3600 için söylemek isterim. 3000’den 3600’e geçenler ne kazandı onu söylerim yaklaşık maaşlarında 1300 lira ile 1400 lira arasında bir değişim oldu. Temmuz ayında kapsamlı bir iyileştirme yapacağımızı söyleyeyim. Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruyacak bir düzenleme yapacağız. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz. EYT de önümüzde duruyor. Onda da mesafe katettiğimiz zaman dosyayı da açtığımız zaman kamuoyuyla paylaşacağım. Biz bütün sosyal meseleleri devletimizin önündeki görev alanı sayıyoruz. Her sosyal mesele benim görevimdir çalışma hayatıyla ilgili. Onu açmayacağız o dosya kapalıdır demeyiz."