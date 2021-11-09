2022’ye kısa bir zaman kala pek çok kişi 3600 ek gösterge ve EYT konusunda adım atılıp atılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, EYT ne zaman çıkar?

EYT çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ve 3600 ek gösterge konusunda açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, “Bakanlığımızın alanında olan bütün konuları; erken emekliliği, 3600'ü, sözleşmeli personelin kamu haklarına sahip olması; tüm bunların komisyonlarını kurduk. Komisyonlarımız çalışıyor. Maliyet üzerinde çalışıyoruz, kapsamlarını çalışıyoruz. Bunlar neticelenmeden, bir açıklama yapmak istemiyorum, ama toplumda büyük bir rahatlama yapacak. Zaten 3600'ü toplu sözleşme maddesi haline getirdik. O bizim için yükümlülük oldu. Bunları çözeceğiz” dedi.