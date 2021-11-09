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Ekonomi EYT çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum
Ekonomi

EYT çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum

EYT ne zaman çıkacak? Milyonlarca kişi EYT ve 3600 ek gösterge konusunda yaşanan son gelişmeleri araştırıyor. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama geldi. Peki, EYT ne zaman çıkar? 3600 ek gösterge ne zaman çıkar?

Yeniakit Publisher
2021-11-09 21:27:00 -
EYT çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum

2022’ye kısa bir zaman kala pek çok kişi 3600 ek gösterge ve EYT konusunda adım atılıp atılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, EYT ne zaman çıkar?

EYT çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ve 3600 ek gösterge konusunda açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, “Bakanlığımızın alanında olan bütün konuları; erken emekliliği, 3600'ü, sözleşmeli personelin kamu haklarına sahip olması; tüm bunların komisyonlarını kurduk. Komisyonlarımız çalışıyor. Maliyet üzerinde çalışıyoruz, kapsamlarını çalışıyoruz. Bunlar neticelenmeden, bir açıklama yapmak istemiyorum, ama toplumda büyük bir rahatlama yapacak. Zaten 3600'ü toplu sözleşme maddesi haline getirdik. O bizim için yükümlülük oldu. Bunları çözeceğiz” dedi.

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