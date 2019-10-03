EYT bugün son dakika gelişmeleri! EYT emeklilik şartları neler? EYT son durum

EYT son durum haberleri milyonlarca emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar tarafından son dakika gelişmeleri yakından takip edilmekte. Meclis’in açılmasıyla birlikte EYT mağdurları için yeniden emekli olma umutu doğdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT sorunu konusunda çözüm üretilmesi noktasında verdiği talimat sonrası EYT emeklilikte son derere dikkate değer gelişmeler yaşanıyor. EYT için Meclis’e verilen üç teklif söz konusu. Ayrıca milletvekilleri de EYT’nin peşini bırakmıyor. Onlar da Meclis’e EYT soru önergesi verdi. Peki EYT çıkarsa kim ne zaman emekli olacak? EYT emeklilik şartı nedir? Kimler EYT ile emekli olacak? İşte EYT bugün son dakika gelişmeler ışığında EYT son durum haberleri.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından EYT ile ilgili Meclis Başkanlığına soru önergesi verildi. Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından verilen soru önergesinde “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.” İfadeleri yer aldı.

EYT için Meclis’e soru önergesi verildi

8 Eylül 1999 öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu olarak çalışma hayatına başlayan ve 4447 Sayılı Kanun'un geriye dönük işletilmesiyle prim gün sayısını tamamlayan ancak emeklilik hak ediş yaşını bekleyen yüz binlerce insan mağdur durumdadır. Bu durum kamuoyunda “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” (EYT) olarak adlandırılmakta ve yakından takip edilmektedir. Lütfü Türkkan, EYT konusunda verdiği soru önergesinde şunlara yer verdi.

Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde;

1) Kamuda çalışan EYT’li sayısı kaçtır?

2) Toplam EYT’li sayısı kaçtır?

3) Emeklilikte yaşa takılan kadın-erkek oranı nedir?

4) EYT’lilerin emekli edilmesi halinde uygulamanın kamuya yıllık maliyeti ne kadardır?

5) EYT’lilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için emeklilik maaşı gibi gelire ihtiyaçları vardır. Mevcut uygulamada emeklilik yaşını bekleyene kadar çalışmaları ise 40 yaşının üstünde olmaları sebebi ile istihdam edilme noktasında sorunlar yaşamaktadırlar. Bu durumun aşılması için EYT’liler için herhangi bir istihdam destek programı bakanlığınız tarafından hazırlanmış mıdır?

Cumhurbaşkanı EYT için talimat verdi

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, EYT konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sosyal Çalışma Güvenlik Politikalar Kurulu’na bir görev verdiğini söyledi. Bostancı, "Türkiye'nin emeklilik sistemine ilişkin bir çalışma, çok gerçekçi olunması gerekir. Emekli olanların sayısını finanse edecek kadar çalışan olması lazım. Sorunu ne çözebilir buna bakılıyor" dedi.

Emeklikte yaşa takılanlar (EYT) emeklilik şartı ne olacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar hangi şartlarda emekli olacaklarını tam olarak bilmiyor ve bu konu hakkında araştırmalarını yapıyorlar. Posta Gazetesi Yazarı Ekrem Sarısu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a dair emeklilik şartlarını açıkladı.

Konu ile ilgili olarak EYT'lilerin merak ettiği soru da yanıt buldu.

Vatandaşlar tarafından "1996’da sigortam başladı. Ama 20 yıl sigortalı çalıştım. 7200 gün prim ödedim. EYT yasasının bir yıl içinde çıkacağını varsayarsak, 25 yıl sigortalılık süresini yerine getiremediğimden yasadan faydalanamayacak mıyım?" sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Buna göre sorunun yanıtı şöyle:

"8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek 25, kadın 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartının yanına bir de yaş şartı (kadın 58, erkek 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’da sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Yapılan söz konusu değişiklikle 8 Eylül 1999’da sigortalı olanlardan emekli olma tarihleri 15 yıla kadar uzayanlar oldu. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

İşte EYT ile 8 Eylül 1999’da sigortalı olup, getirilen kademeli yaş şartından dolayı emekli olacağı tarih uzayanlardan, emekli olmak için aranan sigortalılık süresi, prim şartını sağlayıp yaşın dolmasını bekleyenlerin emekli edilmesi amaçlanıyor.

Emekli olmak için, 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. Önümüzdeki bir yıl içinde EYT yasası çıkarsa, prim dışında 25 yıllık sigortalılık süresi şartını sağlamamış olacağınızdan, maalesef EYT’den yararlanamazsınız. Ancak sorunuza en doğru cevap çıkacak yasayı gördükten sonra verilebilir."

3600 gün primle kimler ve nasıl emekli olabilir? 3600 primle kaç yaşında emekli olunur?