EYT başkanından EYT açıklaması son dakika

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Biz sayın Cumhurbaşkanımızdan bir açıklama almadan, onun haricinde kim olursa olsun yapılan açıklamaları, söylenenleri önemsemiyoruz. Haklılığımızla, sonuna sonuç alana kadar davamızın peşindeyiz." dedi

Gönül Boran Özüpak, şunları söyledi:"Gün geçmiyor ki EYT'siz bir haber çıkmasın. Her yerdeyiz, her ortamdayız, her basındayız, her siyasetçisinin ağzındayız, her köşe yazarının köşe yazılarındayız. Değerli arkadaşlarım, çok mücadele verdik bu aşamaya gelene kadar. Gecesini gündüzüne katan arkadaşlarımız da alanlarda sosyal medyada gerçekten gecesini gündüzüne katan dostlarımız ile bu mücadeleyi buraya kadar taşıdık.

Değerli arkadaşlarım, bugün yapılan açıklamayla ilgili birçok soru geliyor, birçok telefon geliyor, basın yazıyor. Sayın Hazine Bakanımız Berat Albayrak'ın bir açıklaması var. 'Bir çalışma yok' diyor. Çalışma Bakanımız sayın Zehra Zümrüt Selçuk, 'Popülist yaklaşamayız' diyor.

"Biz bugünkü bu söylemlere asla riayet etmiyoruz"

Arkadaşlar, biz erken emeklilik isteyen olduk, bütçeye yük getiren olduk. Biz türemiş olduk, boş işler olduk ama biz haklılığımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu söylemlerin kesinlikle bizlere uygun olmadığını her alanda da dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Anayasal bir hakkımız vardı. Emeklilik hayallerimiz vardı. Bu hayallerimizi gerçekleştirmek adına bize tanınan haklılık doğrultusunda bu mücadeleyi de buralara taşıdık. 15 Eylül 2019 tarihinde Çankaya Köşkü'nde yaptığımız Prof. Dr. Vedat Bilgin ile ki bu talimat rapor çıkmasını istenilen durum sayın Cumhurbaşkanımızdan geldi. Biz bugünkü bu söylemlere asla riayet etmiyoruz. Bu yaptığımız görüşme sonucunda sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacak raporu beklemek zorundayız. Biraz daha sabır diyorum. Biz sayın Cumhurbaşkanımızdan bir açıklama almadan, onun haricinde kim olursa olsun yapılan açıklamaları, söylenenleri önemsemiyoruz.

Emeklilikte yaşa takılan yüz binlerce kişi, hükûmetin yeni çalışmasını bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. Milliyet’in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” demişti. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdiği ve sorunun çözümü için bir çıkış yolu arandığı açıklanmıştı.