EYT, af yasası süresiz nafaka çıkacak mı? MHP’den flaş açıklama!

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT, şartlı ceza indirimi ve infaz düzenlemesi af yasası, süresiz nafaka son dakika gelişmesi olup olmadığı milyonlarca vatandaş tarafından merak edilmekte. Meclis’in açılmasıyla birlikte Türkiye’nin en çok konuşulan konularının çözüme kavuşturulacağı merci olan Türkiye Büyük Millet Meclis’i yeni yasama yılında birbirinden önemli konuları ele alması beklenirken, EYT, af yasası, süresiz nafaka ne zaman çıkacak? sorusu da bu günlerden cevabı en çok merak edilen konular arasında yer almakta. EYT, af yasası, süresiz nafakada flaş açıklama MHP’den geldi.

EYT son dakika haberleri araştırılan konular arasında yerini aldı. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu Meclis’in açılmasıyla birlikte Türkiye gündemine gelen konuların başında yer almakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT konusunda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin’e talimat vermesinden sonra EYT son gelişmeleri yakinen takip edilmekte. Türkiye’nin en yoğun gümdem maddeleri arasında bulunan EYT, af yasası, süresiz nafaka gibi konulara ilişkin MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yeniakit.com.tr’den Mehmet Özmen’in sorularını cevaplandırdı.

EYT, ceza indirimi af ne zaman çıkacak?

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yargı paketini vurgu yaparak, “Bu bir af kanunu değil. Af dediğiniz husus, biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim de şartlı ceza indirimi teklifimiz var. af çıkarmak için anayasa değişikliği gerekir. Onun birtakım şartları vardır. Bu bir af teklifi değil, vatandaşımızda da böyle bir af beklentisinden ziyade şartlı ceza indirimi ve infaz düzenlemesi beklentisi var. 2. Yargı paketinde de bu gelecek ve bunun da çalışmaları yapılıyor.” dedi. EYT konusunda da açıklamalarda bulunan Akçay, “emeklilikte yaş meselesine ilişkin çalışmaları da zaten Cumhurbaşkanlığı makamında sayın Vedat Bilgin’in başkanlık ettiği bir çalışma grubu tarafından bunların çalışmaları da yapılıyor. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. İşte Mehmet Özmen’in MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’la yaptığı EYT, af yasası, süresiz nafaka,

Erkan Akçay, yeniakit.com.tr’ye konuştu! MHP'den EYT, af, süresiz nafaka ve erken evlilik açıklaması