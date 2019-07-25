0553 313 94 23

EYOF 2019’da milli judocu Özlem Yıldız altın madalya aldı

Azerbaycan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen 15.

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:46
EYOF 2019’da milli judocu Özlem Yıldız altın madalya aldı

Azerbaycan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen 15. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali milli judocu Özlem Yıldız altın madalya kazandı.


Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen EYOF 2019’un 5. gününde erkekler 66, 73 kilo, kadınlar 52, 57 ve 63 kiloda judo müsabakaları gerçekleştirildi. Milli judoculardan erkeklerde Musa Şimşek (73 kg) kadınlarda ise Özlem Yıldız (57 kg), Habibe Afyonlu (63 kg) mücadele etti.


57 kiloda mücadele eden Özlem Yıldız, Avusturyalı Rosalieve Woess’i, Alman Samira Bock’u ve Hollandalı Alexe Wagemarker’i yenerek finale yükseldi. Finalde Rus Kseniia Galitskaia’yı yenen Yıldız Altın madalya aldı.


Altın madalya aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Özlem Yıldız, "Çok emek verdim. İnşallah Dünya Şampiyonası’nda da aynı başarıyı gösteririm. Her bir şekilde bana destek olan Serkan hocama çok teşekkür ederim. O, olmasa belki ben buralara gelmezdim" diye konuştu.


Musa Şimşek de erkekler 73 kiloda Hollandalı ve Gürcü rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Azerbaycan Vugar Talibov’a yenilen Şimşek, altın alma şansını kaybetti. Bronz madalya için Sırp Aleksandar Rajicic ile mücadele eden Şimşek, rakibine yenilerek turnuvadan elendi.


Kadınlar 63 kiloda mücadele eden Habibe Afyonlu, Hollandalı Joanne Van Lieshout’a yenilse de represaj karşılaşmasında Slovak Stasa Kolar’ı yenerek bronz madalya karşılaşmasına çıktı.Bronz madalya için Ukraynalı Yuliia Kurchenko ile karşılaşan Habibe Afyonlu rakibe yenilerek bronz madalya alma şansını kaybetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Salihli OSB’deki çalışmalar hakkında Vali Deniz’e bilgi verildi
    1. Salihli OSB’deki çalışmalar hakkında..
    2. Kantinciler “okul gıdası"na hazır
    3. Hasmını pompalı tüfekle kovaladı
    4. Milletvekili Toprak, STK..
    5. Tedavisi yapılan "Çayır delicesi"..
    6. Kastamonu’da alacak verecek kavgası: 1..
    7. CHP çalıştayı için hazırlıklar..
    8. Suudi Arabistan-ABD ortak askeri..
    9. "2002'den bu yana en büyük indirim"
    10. Akdeniz'de göçmen faciası
    11. Menemenspor'a Arnavut kaleci
    12. Hayırsever vatandaştan muhtaçlara..
    13. “Yalnız Değilsiniz" projesi
    14. Yeşilyurt’ta tarım arazilerinin ulaşım..
    15. Futbol: Hazırlık maçı
    16. Kadınlar plajı açıldı
    17. Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında..
    18. Apar topar iptal etti! Tutuklanma..
    19. Kaş’ta çıkan anız yangını korkuttu
    20. Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi’den..
    21. EYOF 2019’da milli judocu Özlem Yıldız..
    22. Türkiye drone şampiyonası Kapadokya’da..
    23. Bakan Gül, Türkiye Adalet Akademisini..
    24. Yaralı bulunan bozkır kartalı tedavi..
    25. "FESTA 2200 Bisiklet Festivali" başladı
    26. FETÖ'den gözaltına alınan havacılara..
    27. Van’ın 7 bin yıllık tarihi ortaya..
    28. Sarız’da tabanca ve tabanca imalatında..
    29. Başkan Altun, vatandaşları mutlu..
    30. İskenderun Emniyet Müdürü Tolunay kalp..
    Bulgaristan'ı da korku sardı! S-400'ler 20 dakikada tüm uçakları...
    Bulgaristan'ı da korku sardı! S-400'ler 20 dakikada tüm uçakları...
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı