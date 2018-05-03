THY - Kastamonu
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eymir Gölü’ne EGO otobüs seferleri başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 5 Mayıs Cumartesi gününden itibaren Eymir Gölü'ne EGO otobüs seferlerinin başlayacağını açıkladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:48
Eymir Gölü’ne EGO otobüs seferleri başlıyor

Başkentlilerin uğrak yerlerinden biri olan Eymir Gölü’nün ulaşım probleminin çözümü olacak müjdeyi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna açıkladı. 5 Mayıs Cumartesi gününden itibaren Eymir Gölü’ne EGO otobüs seferlerinin başlayacağını belirten Tuna, ''Eymir Gölü’ne ulaşmakta zorluk çeken Başkentlilerin bu taleplerini nihayet çözüme kavuşturuyoruz. 5 Mayıs’ta Eymir’e EGO seferlerini başlatıyoruz. 
Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla ‘ortak akıl’ ilkesiyle hareket etmeyi bundan sonra da sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı. 

Eymir Gölü’ne ulaşımı sağlayacak 112 numaralı hatla hafta içi ve hafta sonu her gün 07.00-21.00 saatleri arasında seyahat edebilecek olan yolcular, Ulus-Kızılay-Çankaya-Eymir güzergahında bulunan 185 ve 135 hat numaralı durakları kullanabilecekler. Eymir Gölü’ne gitmek isteyen vatandaşlar, bu hattan her iki saatte bir faydalanabilecek. 112 numaralı EGO otobüsü Ulus’tan başlayacak ve Eymir Gölü 2. Giriş’te sona erecek. EGO sefer noktaları ise Ulus, Sıhhiye, Kızılay, Cinnah Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Turan Güneş Bulvarı, TRT, Oran Mahallesi, Ahlatlıbel-İncek Kavşağı, Konya yolu, Eymir 1. Giriş, Polis Akademisi, Yaylabağ Mahallesi ve Eymir 2. Giriş şeklinde oluşturuldu. 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 22:48
  1. Konya
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa’da Pakistanlı 37 kaçak göçmen yakalandı
    1. Manisa’da Pakistanlı 37 kaçak göçmen..
    2. BM'den Doğu Guta ve Yermük'e erişim..
    3. Semih Şentürk iddiaları yalanladı
    4. Atık plastik şişe ve pipetler arabaya..
    5. İspanya Başbakanı Rajoy'dan ETA..
    6. Gövde gösterisi hazırlığı: Putin'in..
    7. Uzun namlulu silah ele geçirildi
    8. 4 metrelik su kuyusuna düşen ineği..
    9. Borsa günü 102.909 puandan kapattı
    10. Emekliye ikramiyede son dakika..
    11. Tramvayda insanlık dersi veren genç o..
    12. Bahçeli: Cumhur İttifakı milli beka ve..
    13. Hindistan'da devrilen otobüs alev..
    14. Parlamenter sistemle yönetilen Avrupa..
    15. Japon Bakan'dan 'Türkiye' sözü
    16. Edremit-Yenice yolunda sıcaktan asfalt..
    17. Şehit ateşi Balıkesir'e düştü
    18. Hasan Ali Kaldırım'dan 'Muz' mesajı!
    19. YSK, dört parti liderinin imza toplama..
    20. Fatih Portakal'dan haddini aşan..
    Kuveyt Türk
    Macron'dan savaş çıkaracak gaf: Lezzetli eşiniz...
    Macron'dan savaş çıkaracak gaf: Lezzetli eşiniz...
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı