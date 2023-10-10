  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzman isimden 14 Ekim uyarısı! Kesişme gerçekleşti, saatler sonra Türkiye'de mutlaka bir şeyler olacak

Dünyadaki çakallar düzeninin özeti! Mazlum nasıl zalim, zalim nasıl mazlum oluyor

Kılıçdaroğlu'ndan dostlarına diyet borcu! CHP tezkere kararını verdi

Mevsimlik işçiler arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

HÜDA PAR ve Saadet Partisi'nden ortak karar! Karamollaoğlu bundan ders çıkarsın

Yunan basını duyurdu: Türk İHA'sının düşürülmesi sonrası kulaklarına inanamadılar

Yeniden Refah Partisi'nden İzmir bombası

Cem Küçük, o alçaklığa çok sert tepki gösterdi! Kuyruklu yalanı böyle ortaya çıkardı

Hamaney iddiaları yalanladı! “Hamas saldırısının arkasında İran yok, yapanların ellerinden öperiz”

Borsa'da işlem görev dev holdingin ismi değişti
Ekonomi Eylülde 7.9 milyon yolcu taşıdı! THY zirvedeki yerini bırakmıyor
Ekonomi

Eylülde 7.9 milyon yolcu taşıdı! THY zirvedeki yerini bırakmıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-10 18:38:00 -
Eylülde 7.9 milyon yolcu taşıdı! THY zirvedeki yerini bırakmıyor

Türk Hava Yolları (THY) geçen ay yüzde 9.2 artışla 7.9 milyon yolcu taşıdı.

Türk Hava Yolları, (THY) eylül ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Şirket, arz edilen kapasitesini 2022'nin yüzde 8,9 üzerine çıkardığı eylülde toplam 7,9 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 84,9 doluluk oranına ulaştı.

Toplam yolcu sayısı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 9,2 artarak 7,9 milyona ulaşan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 84,6, iç hat doluluk oranı ise yüzde 87,3 olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Eylül 2022'de 2,3 milyon iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,6 artarak 2,7 milyon oldu.

Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), Eylül 2022'de 19,3 milyar iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 8,9 artarak 21,1 milyara ulaştı.

Taşınan kargo ve posta hacmi Eylül 2022'de 145,4 bin ton iken, 2023'ün aynı döneminde yüzde 3,4 artarak 150,3 bin ton olarak kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ocak-Eylül 2023 trafik sonuçları değerlendirmesi

"Ocak-Eylül 2023 trafik sonuçları değerlendirmesi"ne göre, 2022'nin aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısı yüzde 18,6 artarak 63,9 milyon oldu.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Eylül 2022'de 17,1 milyon iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 31,2 artarak 22,4 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam yolcu doluluk oranı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 3,4 puan artarak yüzde 83,1 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,9 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84,9 olarak kaydedildi.

Toplam arz edilen koltuk kilometre Ocak-Eylül 2022'de 150,9 milyar iken, bu yıl yüzde 16,6 artarak 176 milyar olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2022'de 1 milyon 259 bin ton iken, bu yıl yüzde 5,7 azalarak 1 milyon 187 bin ton olarak kaydedildi. Eylül ayı sonunda filodaki uçak sayısı 430 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23