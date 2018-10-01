Eylül ayında 25 bin ton fındık satışı yapıldı!

Türkiye, fındıkta 2018-2019 ihracat sezonunun ilk ayında 135 milyon 262 bin 378 dolarlık dış satıma imza attı.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni ihracat sezonu 1 Eylül 2018'de başladı.

Yeni sezonun ilk ayında 25 bin 220 ton iç fındık ihraç edilerek karşılığında 135 milyon 262 bin 378 dolar gelir sağlandı.

Fındıkta ihracat sezonu 31 Ağustos 2019'da sona erecek.

Türkiye'den geçen sezonun aynı döneminde 27 bin 635 ton iç fındık ihracatı yapılarak, karşılığında 184 milyon 610 bin 855 dolar gelir elde edilmişti.