0553 313 94 23

Eylül ayı sebze ve meyveleri nelerdir? İşte, eylül ayında tüketilecek sebze ve meyveler

Sebzeleri ve meyveleri mevsiminde tüketmek sağlık için son derece önemlidir. Özellikle sonbahar aylarında. Çünkü geçiş dönemi olan sonbaharda tüketilen her şey bağışıklık sistemini doğrudan etkiler. İşte, merak ettiğiniz "Eylül ayı sebze ve meyveleri nelerdir?" sorusunun yanıtı

05 Eylül 2019 Perşembe 09:34
Eylül ayı sebze ve meyveleri nelerdir? İşte, eylül ayında tüketilecek sebze ve meyveler

Sebzeleri ve meyveleri mevsiminde tüketmek sağlık için son derece önemlidir. Özellikle sonbahar aylarında. Çünkü geçiş dönemi olan sonbaharda tüketilen her şey bağışıklık sistemini doğrudan etkiler. İşte, merak ettiğiniz "Eylül ayı sebze ve meyveleri nelerdir?" sorusunun yanıtı

Mevsiminde tüketmek önemli

Mevsiminde tüketilen sebze ve meyveler tüketilen gıdalardan alınan besin değerlerinin daha yüksek olmasını sağlar. Özellikle bahar ayları geçiş dönemi olduğu için bu mevsimde tüketilecek her şey bağışıklık sistemini doğrudan ilgilendirir. Ani sıcaklık değişikliklerinden hasta olmadan çıkmak için mevsim sebzelerini ve meyvelerini tüketerek kurtulabilirsiniz.

İşte, eylül ayı sebze ve meyveleri!

Eylül ayı sebzeleri:

  • Havuç
  • Mantar
  • Bamya
  • Domates
  • Patlıcan
  • Mısır
  • Semizotu
  • Taze fasulye
  • Kırmızı turp
  • Börülce
  • Kabak
  • Dolmalık biber
  • Kırmızı biber
  • Sivri biber
  • Salatalık

Eylül ayı meyveleri:

  • Üzüm
  • Şeftali
  • Karpuz
  • Kavun
  • Kızılcık
  • İncir

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:34
  1. eylül ayında hangi sebze ve meyveler yenir
  2. Eylül ayı sebze ve meyveleri nelerdir?
  3. eylül ayında tüketilecek sebze ve meyveler
  4. sebze
  5. meyve

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Efeler Belediyesi’nden çocuklara ücretsiz süt ve beslenme desteği
    1. Efeler Belediyesi’nden çocuklara..
    2. Merkez Bankası enflasyon rakamlarını..
    3. Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuğu..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    5. Selçuk: "Ortaöğretimde sınıf geçme..
    6. İngiltere ile diyalog atağı
    7. İstanbul'da kurusıkıdan gerçek silah..
    8. Çinlilerden kiraz ve siyah incire..
    9. Gram altın 282 lira seviyelerinde
    10. Araçlarda bulundurulması gereken..
    11. Amerika bu olayı konuşuyor! Ne yaptın..
    12. Kırklareli'nde 22 kaçak göçmen yakalandı
    13. Küçükali’de çevre düzeni çalışması..
    14. Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlarımızın..
    15. Nevşehir Belediye Meclisi Eylül ayı..
    16. KAEÜ’sinden bölgesel kalkınmaya destek..
    17. Garanti BBVA'dan taksit ödeyen konut..
    18. Selçuk: "Okullar arasında öğrenme..
    19. Sosyal medyada yapılan ’Salgın’..
    20. Bebek sahibi olmak isteyen diyabetik..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!