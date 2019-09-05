Eylül ayı sebze ve meyveleri nelerdir? İşte, eylül ayında tüketilecek sebze ve meyveler

Sebzeleri ve meyveleri mevsiminde tüketmek sağlık için son derece önemlidir. Özellikle sonbahar aylarında. Çünkü geçiş dönemi olan sonbaharda tüketilen her şey bağışıklık sistemini doğrudan etkiler. İşte, merak ettiğiniz "Eylül ayı sebze ve meyveleri nelerdir?" sorusunun yanıtı

Mevsiminde tüketmek önemli

Mevsiminde tüketilen sebze ve meyveler tüketilen gıdalardan alınan besin değerlerinin daha yüksek olmasını sağlar. Özellikle bahar ayları geçiş dönemi olduğu için bu mevsimde tüketilecek her şey bağışıklık sistemini doğrudan ilgilendirir. Ani sıcaklık değişikliklerinden hasta olmadan çıkmak için mevsim sebzelerini ve meyvelerini tüketerek kurtulabilirsiniz.

İşte, eylül ayı sebze ve meyveleri!

Eylül ayı sebzeleri:

Havuç

Mantar

Bamya

Domates

Patlıcan

Mısır

Semizotu

Taze fasulye

Kırmızı turp

Börülce

Kabak

Dolmalık biber

Kırmızı biber

Sivri biber

Salatalık

Eylül ayı meyveleri: