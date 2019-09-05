Eylül ayı sebze ve meyveleri nelerdir? İşte, eylül ayında tüketilecek sebze ve meyveler
Sebzeleri ve meyveleri mevsiminde tüketmek sağlık için son derece önemlidir. Özellikle sonbahar aylarında. Çünkü geçiş dönemi olan sonbaharda tüketilen her şey bağışıklık sistemini doğrudan etkiler. İşte, merak ettiğiniz "Eylül ayı sebze ve meyveleri nelerdir?" sorusunun yanıtı05 Eylül 2019 Perşembe 09:34
Sebzeleri ve meyveleri mevsiminde tüketmek sağlık için son derece önemlidir. Özellikle sonbahar aylarında. Çünkü geçiş dönemi olan sonbaharda tüketilen her şey bağışıklık sistemini doğrudan etkiler. İşte, merak ettiğiniz "Eylül ayı sebze ve meyveleri nelerdir?" sorusunun yanıtı
Mevsiminde tüketmek önemli
Mevsiminde tüketilen sebze ve meyveler tüketilen gıdalardan alınan besin değerlerinin daha yüksek olmasını sağlar. Özellikle bahar ayları geçiş dönemi olduğu için bu mevsimde tüketilecek her şey bağışıklık sistemini doğrudan ilgilendirir. Ani sıcaklık değişikliklerinden hasta olmadan çıkmak için mevsim sebzelerini ve meyvelerini tüketerek kurtulabilirsiniz.
İşte, eylül ayı sebze ve meyveleri!
Eylül ayı sebzeleri:
- Havuç
- Mantar
- Bamya
- Domates
- Patlıcan
- Mısır
- Semizotu
- Taze fasulye
- Kırmızı turp
- Börülce
- Kabak
- Dolmalık biber
- Kırmızı biber
- Sivri biber
- Salatalık
Eylül ayı meyveleri:
- Üzüm
- Şeftali
- Karpuz
- Kavun
- Kızılcık
- İncir
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