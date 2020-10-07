  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eylül 2020, "en sıcak eylül ayı" olarak kayıtlara geçti
Aktüel

Eylül 2020, "en sıcak eylül ayı" olarak kayıtlara geçti

Yeniakit Publisher
2020-10-07 12:55:58 -
Eylül 2020, "en sıcak eylül ayı" olarak kayıtlara geçti

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliği gözlemleme kurumunca, bu yıl eylül ayının kayıtlara geçen "en sıcak eylül ayı" olduğu bildirildi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi, küresel sıcaklık ölçümlerine ilişkin yaptığı açıklamada, küresel sıcaklıkların Eylül 2020'de ortalamanın üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Bu yıl eylül ayında sıcaklığın, geçen yıl eylül ayının 0,05 derece üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Uzmanlar, bunun insan kaynaklı karbon emisyonların yol açtığı sıcaklık artışlarının bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Sibirya Arktik bölgesindeki sıcaklığın ortalamanın üzerinde devam ettiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Metiner'den AK Parti ve MHP'ye kritik çağrı: Gereken yapılmalı
Siyaset

Metiner'den AK Parti ve MHP'ye kritik çağrı: Gereken yapılmalı

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, terör örgütleriyle iltisakı bulunan ve teröre arka çıkan siyasi partilerin kapatılmasını mümkün k..
Ve Paşinyan nakavt!
Dünya

Ve Paşinyan nakavt!

Ermenistan'ın çatışmalarıyla başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında büyük kayba uğrayan ve başta Rusya olmak üzere uluslararası kamuo..
22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı
Dünya

22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta, bugüne ka..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay