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Gündem Eylem Yücel ve Mulla Zincir ne kadar ceza aldı?
Gündem

Eylem Yücel ve Mulla Zincir ne kadar ceza aldı?

Terör örgütü DHKP-C üyesi terörist Eylem Yücel, geçen yıl CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ı ziyaret edeceklerini söyleyerek Meclis’e girdi. İki terörist Meclis çalışanını rehin almak istemesi üzerine etkisiz hale getirilmişti. Eylem Yücel ve Mulla Zincir’e verilen ceza belli oldu. Peki terörist Eylem Yücel ve Mulla Zincir ne kadar ceza aldı?

Yeniakit Publisher
2020-11-19 13:33:00 - 2020-11-19 13:34:58
Eylem Yücel ve Mulla Zincir ne kadar ceza aldı?

Nisan 2019’da CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ı ziyaret edeceklerini söyleyerek TBMM ziyaretçi kabul salonuna gelen Mulla Zincir ve Eylem Yücel isimli DHKP-C'li teröristler Meclis çalışanını rehin almak istedi. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu teröristler etkisiz hale getirildi. Meclis’teki rehine davasında TBMM girişinde Meclis personelini rehin almaya çalışırken yakalanan DHKP-C'li Mulla Zincir 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel 22 yıl 42 ay hapse mahkum edildi.

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