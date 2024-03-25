Eylem Tok'un oğlu sabıkalı çıktı! Kazadan önce...

Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden olayda, Yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur, ehliyetsiz otomobilin direksiyonuna geçti.

1 Mart akşamı arkadaşları ile buluşan Cihantimur'un, iddiaya göre yarış yaptıkları sırada yol kenarında bekleyen ATV sürücüsü gruba çarpması sonucu evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası Eylem Tok'tan yardım isteyen Cihantimur, adalete teslim olmak yerine ailesi tarafından önce Mısır'a oradan da ABD'ye firar etti.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Eylem Tok ile oğlu Timur'u havalimanına götürdüğü belirlenen şirket çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza gecesi Göktürk'te bir kafede oturan annesi Eylem Tok'un yanına, kaza yaptığı lüks araçla giden Timur'un dakikalar sonra o araçla mekandan ayrıldığı görüntülendi.

Kazanın olduğu andan itibaren her fırsatta adalet çağrısı yapan, cani anne ile oğluna "Teslim olun" diyen Aci Ailesi'nden ise dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Kanal D Haber'e konuşan baba Özer Aci, Timur Cihantimur'un kazadan birkaç ay önce art arda hız kamerasına takıldığı ve 5 kez trafik cezası kesildiğini iddia etti.

Öte yandan Timur'un okul arkadaşının annesi de Aci Ailesi'ne bir mesaj gönderdi.

Mesajda "Bu kazayı yapan çocuk ile kızım aynı okulda. Çocuğun okula da araba ile geldiğini söyleyenler var" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Timur Cihantimur'un okula arabayla gelmemesi konusunda öğretmenleri tarafından da uyarıldığı, ancak katilin bunları dikkate almadığı da belirtildi.