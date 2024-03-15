Eylem Tok ve oğlunun kaza olayında baba Bülent Cihantimur hakkında son dakika kararı
Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, baba Bülent Cihantimur ifadeye çağrıldı.
Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan baba Bülent Cihantimur, savcılığa ifadeye çağrıldı.
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