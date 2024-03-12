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Gündem Eylem Tok ve katil oğlunun ölümlü trafik kazasında sıcak gelişme! Tutuklandı
Gündem

Eylem Tok ve katil oğlunun ölümlü trafik kazasında sıcak gelişme! Tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-03-12 19:40:00 - 2024-03-12 19:49:09
Eylem Tok ve katil oğlunun ölümlü trafik kazasında sıcak gelişme! Tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu ölümlü trafik kazasında, 17 yaşındaki katil oğlu ile onu ABD'ye kaçıran canavar anne Eylem Tok hakkında yürütülen soruşturmada flaş gelişme yaşandı. Baba Bülent Cihantimur'un şirket çalışanı olan ve olay günü anne ile oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında havalimanından Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti. Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti.

Baba Cihantimur'un çalışanı tutuklandı

Soruşturma sürerken, baba Bülent Cihantimur'un şirketinde reklam-pazarlama bölümünde çalışan ve olay günü şüpheli Eylem Tok ile suça sürüklenen çocuk T.C.'yi havalimanına götürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Ayşe Ceren S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ABD'ye kaçan Eylem Tok ve katil oğlu hakkında flaş gelişme!

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