Eylem hazırlığındaki DEAŞ üyelerine eş zamanlı operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içinde olduğu istihbaratı üzerine harekete geçerek operasyonlar düzenledi.
Polis ekipleri tarafından, 10 ilçede 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.