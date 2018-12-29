Eygi'den sonra Pekin de Akit TV'de konuştu... Şimdi düğümü mahkeme çözecek

Ulusalcı emekli korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Milli Gazete yazarı Mehmed Şevket Eygi hakkında, "Fetullah Gülen ile beraber 1959’da Özel Harp Dairesi içinde görevlendirildi." iddiasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz hafta Akit TV'de canlı yayına katılan Eygi'nin ardından Pekin de Akit TV ekranlarında konuştu.

Akit TV'nin gündem oluşturan programı Asıl Mesele'de, Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun'un sorularını cevaplayan Pekin, Eygi'nin görüntüleri izletilince şoke oldu.

Programa Ankara'dan katılan Pekin, 'belge var' iddiasında bulundu fakat bunu ispat edemedi.

'Eygi'nin Fetullah Gülen ile hiç alakası yok'

"Ben Mehmet Şevket Eygi'nin kullanıldığını değerlendiriyorum." diyen Pekin, 1969'da Suudi Arabistan'da kalıyor. Mehmet Şevket Eygi ile Fetullah Gülen'i birbirine benzetmek aynı şey değil. Bir defa onu söyleyeyim hiç alakası yok. Ama şu var mesela Suudi Arabistan'dan Ürdün'e gidiyor. Ürdün'den Fransa'ya gidiyor, az kalıyor ama o beş senelik sürgünün çok büyük bölümünü Almanya'da geçiriyor." dedi.

'Nereden geldi bunu söyleyemem ama böyle bir bilgiye ulaştım'

Akit TV Haber Koordinatörü Coşkun'un Eygi adına hakikaten bir kayda rastlayıp rastlamadığı sorusuna, "Şimdi nasıl bir bilgi, nereden geldi, bunu söyleyemem tabii ama böyle bir bilgiye ulaştım. Aslında Fetullah Gülen ile ilgili çalışıyordum, onunla ilgili bilgiye de ulaştım, bununla ilgili bilgiye de ulaştım." ifadelerini kullandı.

"Belge diyebileceğimiz bir şeyden mi bahsediyoruz yoksa bir istihbaratçının, bir emniyetçinin biraz analiz tarzı bir yorumu mu?" sorusuna ise Pekin, "Hatta bunu Mehmet Şevket Eygi'nin daha sonra yaptıklarıyla karşılaştırdım ve onun Amerikan şeyine hizmet ettiği kanısına vardım." cevabını verdi.

'İslam anlayışına saygı duyuyorum'

Kanı ile delilin farklı şeyler olduğunun hatırlatması üzerine Pekin, "Onun İslam anlayışına, İslam'ı yaymasına da saygı duyuyorum. O ayrı bir konu. Ama sonuçta, kendi projesi için, ya da yapmak istediği idealler için Amerikan menfaatlerini de gözettiğini değerlendiriyorum. Benim analizim bu." yorumunda bulundu.

'Belgeyi ancak arşivde görürsünüz'

Programda, "Mehmet Şevket Eygi'nin Özel Harp Dairesinde kayıtlı olduğunu ya da bir şekilde kaydının yapıldığını gördüm." diyen Pekin, 'Bunu göstermenizde bir sakınca var mı?' sorusuna ise, "Bunu gösteremem. Böyle bir şey olmaz. Ben devletin gizli belgesini çıkartıp getirip de burada gösteremem. Bu belgeyi ancak arşivde görürsünüz." cevabını verdi.

Muharrem Coşkun'un 'Belgeyi gördünüz mü' sorusuna 'Evet gördüm belgeyi' cevabını veren Pekin, "Ben sadece gördüğümü söylüyorum." dedi.

Şevket Eygi'nin görevlendirildiğine dair resmi bir belgeden mi yoksa sadece yorumdan mı söz edildiğine ilişkin olarak, "Yorum yapmıyorum, yorum yaptığım konu farklı bir konu. Amerika'nın lehine kullanıldığı." ifadesini kullandı.

'Başka yerde bulamazsınız arşivlerde var şu anda'

'Olay yargıya intikal ederse ne yapacaksınız' sorusuna Pekin, "Yargıya intikal ederse açacaklar arşivleri gösterecekler. Başka yerde bulamazsınız arşivlerde var şu anda."

Muharrem Coşkun'un, "Solda da kanaat önderi olmuş bazı isimlerle ilgili belge buldunuz mu?" sorusuna, "O konuda bir şey söyleyemem" cevabını veren Pekin, programın sunucusu Yusuf Ozan Demir'in "Sağdan söylüyorsunuz soldan niye söylemiyorsunuz" itirazı üzerine, "Soldan da dünya kadar adam, 12 Eylül'den sonra Amerika'ya sağa sola gittiler ve devşirildiler. Aldıkları paralarla Türkiye aleyhine çalıştılar ve hala çalışıyorlar. Koca koca gazetelerde, merkez medya denilen yerde yazan bir sürü insanın neler yaptıklarını biliyoruz." cevabını verdi.