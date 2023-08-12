Eyfel kulesinde bomba paniği
Fransa'nın başkenti Paris'in simgelinden Eyfel Kulesi için bomba ihbarı yapıldı.
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Eyfel Kulesi’nde yapılan bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.
Paris’te yer alan Eyfel Kulesi’nde bomba ihbarı yapılmış, ekipler kulede bulunanları tahliye ederek girişleri kapatmıştı. Söz konusu bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Fransız polisi tarafından yapılan açıklamada kulenin bomba ihbarı nedeniyle boşaltılmasının ardından yaklaşık iki saat sonra ziyaretçilerin girişine açıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yanlış alarmdı, insanlar içeri girebilir.” denildi.
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