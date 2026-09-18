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Sağlık
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Bunu yapma: Uzmanı yanlış olur dedi kimse inanamadı! Gözünüzdeki kızarıklık: Yanlış damla ülser yapabilir

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Giriş Tarihi:

Bunu yapma: Uzmanı yanlış olur dedi kimse inanamadı! Gözünüzdeki kızarıklık: Yanlış damla ülser yapabilir

Eczaneden alınan yanlış bir göz damlası, gözdeki kızarıklığı geçirmek yerine altta yatan hastalığın ilerlemesine neden olabiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi'den kornea ülseri ve kontrolsüz damla kullanımı uyarısı.

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Foto - Bunu yapma: Uzmanı yanlış olur dedi kimse inanamadı! Gözünüzdeki kızarıklık: Yanlış damla ülser yapabilir

Eczaneden alınan yanlış bir göz damlası, gözdeki kızarıklığı geçirmek yerine altta yatan hastalığın ilerlemesine neden olabiliyor.

#2
Foto - Bunu yapma: Uzmanı yanlış olur dedi kimse inanamadı! Gözünüzdeki kızarıklık: Yanlış damla ülser yapabilir

Özellikle doktor önerisi olmadan kortizonlu veya gözü geçici olarak beyazlatan damlaların kullanılmasının risk taşıdığına dikkat çeken Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi, kornea ülserinin erken dönemde fark edilmesinin önemini vurguladı. Korneanın görmenin oluşmasında kritik bir role sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Çelebi, “Kornea ülseri erken tanı ve tedaviyle kontrol edilebilir ancak atlandığı zaman çok ciddi problemlere yol açabilir” ifadelerini kullandı.

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Foto - Bunu yapma: Uzmanı yanlış olur dedi kimse inanamadı! Gözünüzdeki kızarıklık: Yanlış damla ülser yapabilir

Kornea ülserinin gözün saydam tabakası olan korneanın yüzey katmanlarının hasarlanması ve erimesi sonucu ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Çelebi, hastalığın başlangıçta gözde kızarıklıkla kendini gösterebildiğini söyledi. Prof. Dr. Çelebi, “Hastalar ilk başta bütün belirtilerle gelmeyebilir. Önce gözde kızarıklık başlar, ardından ışık hassasiyeti ve ağrı ortaya çıkabilir. Bazı hastalar korneanın saydam tabakasında lekeler fark etmeye başlar. Bu lekeler görme aksı üzerindeyse görme azalmasına da yol açabilir” sürece ışık hassasiyeti ve özellikle şiddetli göz ağrısının da eklenebildiğini aktardı.

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Foto - Bunu yapma: Uzmanı yanlış olur dedi kimse inanamadı! Gözünüzdeki kızarıklık: Yanlış damla ülser yapabilir

Gözde kızarıklık oluştuğunda “nasıl olsa geçer” düşüncesiyle kontrolsüz ilaç kullanımının ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Çelebi, özellikle kortizon içeren ilaçların veya gözü geçici olarak beyazlatan damar daraltıcı ürünlerin doktor kontrolü olmadan kullanılmaması gerektiğini belirtti. Korneanın görmenin oluşmasında önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çelebi, korneadaki hasarın görme merkezini etkilediği durumlarda görme kaybının ortaya çıkabileceğini söyledi. Kornea ülserlerinin en sık bakteriyel enfeksiyonlara bağlı görüldüğünü belirten Prof. Dr. Çelebi, travmaların da önemli bir risk oluşturduğunu söyledi. Özellikle bahçe işleriyle uğraşan, toprakla temas eden veya gül budaması gibi işler sırasında gözüne diken ve organik materyal kaçan kişilerin dikkatli olması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Çelebi, bu tür travmalar sonrasında mantar kaynaklı kornea ülserlerinin de görülebildiğini ifade etti. Kornea ülserinin nedeninin doğru belirlenmesinin tedavi açısından kritik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çelebi, bakteriyel ve mantar kaynaklı enfeksiyonların birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Çelebi, “Başlangıçta bakteriyel enfeksiyona yönelik antibiyotik tedavisi başladığımızda mantar ülserleri buna yeterince cevap vermeyebilir. Bu nedenle tedaviye rağmen göz daha kötüye gidebilir. Özellikle kızarıklık, ciddi ağrı, ışığa hassasiyet ve görme azalması olan hastaların vakit kaybetmeden göz hastalıkları uzmanına başvurması gerekiyor” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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