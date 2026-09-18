Bunu yapma: Uzmanı yanlış olur dedi kimse inanamadı! Gözünüzdeki kızarıklık: Yanlış damla ülser yapabilir

Gözde kızarıklık oluştuğunda “nasıl olsa geçer” düşüncesiyle kontrolsüz ilaç kullanımının ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Çelebi, özellikle kortizon içeren ilaçların veya gözü geçici olarak beyazlatan damar daraltıcı ürünlerin doktor kontrolü olmadan kullanılmaması gerektiğini belirtti. Korneanın görmenin oluşmasında önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çelebi, korneadaki hasarın görme merkezini etkilediği durumlarda görme kaybının ortaya çıkabileceğini söyledi. Kornea ülserlerinin en sık bakteriyel enfeksiyonlara bağlı görüldüğünü belirten Prof. Dr. Çelebi, travmaların da önemli bir risk oluşturduğunu söyledi. Özellikle bahçe işleriyle uğraşan, toprakla temas eden veya gül budaması gibi işler sırasında gözüne diken ve organik materyal kaçan kişilerin dikkatli olması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Çelebi, bu tür travmalar sonrasında mantar kaynaklı kornea ülserlerinin de görülebildiğini ifade etti. Kornea ülserinin nedeninin doğru belirlenmesinin tedavi açısından kritik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çelebi, bakteriyel ve mantar kaynaklı enfeksiyonların birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Çelebi, “Başlangıçta bakteriyel enfeksiyona yönelik antibiyotik tedavisi başladığımızda mantar ülserleri buna yeterince cevap vermeyebilir. Bu nedenle tedaviye rağmen göz daha kötüye gidebilir. Özellikle kızarıklık, ciddi ağrı, ışığa hassasiyet ve görme azalması olan hastaların vakit kaybetmeden göz hastalıkları uzmanına başvurması gerekiyor” sözleriyle konuşmasını noktaladı.