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İSLAM

Ey insanoğlu!

Müslim'den rivayetle Hadis-i şeriflerde buyruldu ki: Mal ve şöhret hırsının insana vereceği zarar, iki aç kurdun bir koyun sürüsüne saldırdığı zaman vereceği zarardan daha çoktur.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 13:38:00 -
Ey insanoğlu!

Ey insanoğlu! Ey paranın kulu olan insan. Ne zaman paraya kul olmaktan kurtulacaksın? Ey hırs ve tamahın esiri! Bu esaret bağını ne zaman çözeceksin? Heyhat ki, bu gidişle ne paraya kul olmaktan kurtulacak, ne de hırs ve tamah bağını çözeceksin. Ancak şu var ki, paraya, mala esir ederek zayıflattığın dinini, hayır ve hasenat ile kurtarabilirsin. Ve kurtarmalısın da. Ey bir dilim ekmekle karnı doyan zavallı! Nedir bu hırs ve aç gözlülük? Ey bir bardak su ile kanan! Nedir bu telaş? Yarın beyhude geçmiş zamanlarına acıyacak ve herşeyi anlayacaksın. Hayatın boyunca yaptıklarından –sahih amellerin hariç- hiçbir şeyin fayda vermediğini, kıymeti olmadığını yakinen göreceksin. Ölüm meleği karşına geldiği zaman, ne servetinin faydası olacak, ne de çoluk-çocuğunun. Geçmeye mecbur olduğun bu fani dünyanın hayat köprüsünden geçerken, sana dünyalığına ait hiçbir şeyinin faydası dokunmayacak. Öyleyse o zaman geçmez akçe olacak bu yükü ne yapacaksın? Geçici bir gölge olan bu dünyada misafir olan insanoğlu, bu fâni güzellikleri ve dünyalıkların esiri olmaktan kurtul ki hür olasın!

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