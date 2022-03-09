“Ey hakim” seslenişine de itiraz etseniz ya!

Tokat'ta yaşayan Özlem Ağ, yaşadığı Mülk köyünde, 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklandı. Tutuklanan koca, bir süre sonra serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, o kararı alan hakim ve savcıları dün sert sözlerle eleştirdi. Konuyu bugünkü köşesinde ele alan Yeni akit Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine 'Yargı bağımsızlığı' diye tepinen muhalefetten hiç bir ses çıkmadığını, ancak “Osman Kavala” için, “Selahattin Demirtaş” için bu konular söz konusu olduğunda Erdoğan’ı, yerden yere vurmaya kalktıklarını söyledi.



İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşuyor..

Tokat’ta bir erkek, boşanma davası sürmekte olan karısını değişik yerlerinden bıçaklamış..

Hatta araya girmeye çalışan kayınpederine de bir bıçak darbesi gelmiş..

Önce tutuklama kararı verilmiş.

3 ayın sonrasında, “adli kontrol kararı” ile tahliye çıkmış..

Cumhurbaşkanı bu konuda açıklama yapıyor..



Hukukçuluğu bir kenara bırakacağım..

“Hukuka bağlılık”, “yargıya saygı” vesair kavramları bir kenara iteceğim..

Çünkü bu kavramların kendileri tabu değildir..

Bu kavramlar, aslında insan içindir..

Adalet içindir..

Adaleti sağlamak için de..

Kimsenin itiraz edemeyeceği yanlışlıkların tespiti halinde..

Gerekirse, bu kavramların da ihmali gerekir..

İşte bu kapsamda..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, yargıda süren bir dava hakkında yaptığı açıklama, tam içimizden birisinin konuşması gibiydi..