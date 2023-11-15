Ey ateistler hadi bunu açıklayın! Bunlarda kuş kadar akıl yok

Görüntüde iki kuşun yumurtalarını korumak için yaratılışları gereği birbirleriyle nöbetleşe görev dağılımı yaptıkları anlar yer aldı.

Yaratılıştan gelen mucizeyle iki kuş arasındaki muazzam denge, her şeyi doğal tesadüf olarak gören ateisltere ibretlik bir mesaj verdi.

Sosyal medya kullanıcıları videoya yaptıkları yorumlarda, ateistleri, "Bunlarda kuş kadar akıl yok" diye eleştirdi.