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Sosyal Medya Ey ateistler hadi bunu açıklayın! Bunlarda kuş kadar akıl yok
Sosyal Medya

Ey ateistler hadi bunu açıklayın! Bunlarda kuş kadar akıl yok

Yeniakit Publisher
2023-11-15 23:51:00 - 2023-11-16 00:27:46

Sosyal medyada viral olan bir video ateistlere adeta ders verdi.

Görüntüde iki kuşun yumurtalarını korumak için yaratılışları gereği birbirleriyle nöbetleşe görev dağılımı yaptıkları anlar yer aldı.

Yaratılıştan gelen mucizeyle iki kuş arasındaki muazzam denge, her şeyi doğal tesadüf olarak gören ateisltere ibretlik bir mesaj verdi.

Sosyal medya kullanıcıları videoya yaptıkları yorumlarda, ateistleri, "Bunlarda kuş kadar akıl yok" diye eleştirdi.

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