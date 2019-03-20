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EXPOMED bu yıl ziyaretçi hedef ülkesi olarak Irak’ı belirledi

Medikal sektörünün önemli paydaşlarını bu yıl 26’ncı kez buluşturmaya hazırlanan EXPOMED, ziyaretçi hedef ülkesi olarak Irak’ı belirledi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:52
EXPOMED bu yıl ziyaretçi hedef ülkesi olarak Irak’ı belirledi

Medikal sektörünün önemli paydaşlarını bu yıl 26’ncı kez buluşturmaya hazırlanan EXPOMED, ziyaretçi hedef ülkesi olarak Irak’ı belirledi. Fuar, 45 ülkeden bin 100’ün üzerinde marka ve marka temsilcisiyle 1,5 milyar dolarlık iş hacmi hedefliyor.



Türkiye’de ve Avrasya coğrafyasının önemli organizasyonlarından EXPOMED Fuarı, bu yıl 26’ncı kez kapılarını açıyor. Sağlık sektöründeki yeni nesil ürünlere ev sahipliği yapacak olan fuara, 45 ülkeden bin 100’ün üzerinde marka ve marka temsilciliği bir araya gelecek. Yapılan bilgilendirmede; dünyanın farklı noktalarından İstanbul’a gelecek alım heyetlerinin de ajandasında ilk sırada yer alan fuar, hedef ülke Irak’ın yanı sıra Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar olmak üzere 20’den fazla ülke olduğu kaydedildi.



Start-up firmalar inovasyon alanında buluşacak


Expomed Fuarı’nda yer alan inovasyon alanı, yenilikçi ürünlerini özel bir alanda profesyonellere ulaştırmak isteyen firmalara ve start-up fikirlere bu sene de ev sahipliği yapacağı belirtildi. Elektro medikal ekipman ve medikal ve laboratuvar teknolojileri, hastane yapı ve tıbbi tesis yönetimi, ortopedi-fizik tedavi ve rehabilitasyon, sarf malzemeler ve tek kullanımlık ürünler ile OTC (Reçetesiz Ürünler) alanlarından oluşan Expomed Fuarı, 35 binin üzerinde yerli ve yabancı sektör profesyoneli tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:52
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