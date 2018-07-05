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Eximbank’ta ETMP dönemi

Teminat mektuplarının elektronik ortamda paylaşılmasına imkan tanıyan Elektronik Teminat Mektubu Platformu’nun (ETMP) pilot uygulaması bugün Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Türk Eximbank ve Vakıfbank arasında imzalanan protokol ile başlatıldı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:16
Eximbank’ta ETMP dönemi

Türk Eximbank’tan yapılan açıklamaya göre, Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan’ın katılımıyla Elektronik Teminat Mektubu Platformu’nun başlatılması ve pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi için Türk Eximbank Genel Müdürlük binasında bugün protokol imzalandı.

Türk Eximbank ile Vakıfbank arasındaki e-teminat mektubu uygulaması 2018 yıl sonuna kadar diğer bankaların da dahil olmasıyla yaygınlaşacak. Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği ve tüm bankacılık sektörünün 2 yıla yakın zamandır üzerinde çalıştığı proje sonucunda, temmuz ayı itibarıyla Vakıfbank ile Türk Eximbank arasındaki teminat mektubu işlemlerinin tamamı elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek. Böylece Türkiye’nin ilk e-teminat mektubu da Vakıfbank tarafından Türk Eximbank’a hitaben düzenlenecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 12:16
  1. Eximbank
  2. Vakıfbank

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