Eximbank’ın desteğiyle tarımsal ihracat artacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk Eximbank’ın tarım ürünleri ihracatçılarına yönelik yeni başlattığı Mevsimsel Kredi Destek Programıyla ilgili “Hükümetimizin verdiği bu destek; Türkiye’nin ihracat hamleleri açısından önemli bir adımdır. 71 bin ihracatçının temsilcisi olan TİM adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Gülle, “İhracatı yeni rekorlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eximbank’ın sağladığı ilave finansman ile tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı artıracağımıza inancımız tam. Küresel tarım ticaretindeki ağırlığımızın artması için hiç şüphesiz çağın gereklerine uygun hamleleri gerçekleştirmek durumundayız. Atılacak doğru adımlarla, 2023 hedeflerimize ulaşılması konusunda önemli mesafe kat edileceğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.