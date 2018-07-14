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Excimer lazer tedavi nedir? Nasıl uygulanır?

Eximer Lacer tedavilerinin kısa sürdüğüne işaret eden Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Toplamda 10 ile 20 dakika arasında süren bir işlem. Bu süre sonunda hasta tamamen gözlüklerinden kurtulmuş oluyor" dedi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 23:44
Excimer lazer tedavi nedir? Nasıl uygulanır?

Excimer lazer tedavisi ile birlikte hastaların artık gözlükten kurtulabileceğinin altını çizen Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Gözlük ve kontakt lenslerden kurtulmak için yaptığımız bir tedavi şekli ve bu tedavi şekli sayesinde artık gözlüklerimizden ve kontakt lenslerimizden kurtulabilir, gözlüksüz bir hayata devam edebiliriz" dedi.

Excimer lazer tedavisini değişik şekillerde uygulayabildiklerini söyleyen Op. Dr. İpçioğlu, "No Touch veya lasik tedavisi şeklinde uygulayabiliriz. Lasik tedavisi şu an göz çizdirmede ya da gözlükten kurtulma tedavisi içerisinde altın standart bir tedavidir. Artık yeni gelişmeler sayesinde göz takip sistemleri ile birlikte parmak izini alır gibi gözümüzün bütün tetkikleri yapıldıktan sonra, gözümüzdeki problemleri tespit edip aynı şekilde excimer lazer tedavisi ile de bunu uygulayabiliriz" şeklinde konuştu.

OPERASYON KISA SÜRÜYOR

Eximer Lacer tedavilerinin kısa sürdüğüne işaret eden Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Toplamda 10 ile 20 dakika arasında süren bir işlem. Bu süre sonunda hasta tamamen gözlüklerinden kurtulmuş oluyor. Lazer tedavisinin de tabii bazı kısıtlamaları var. İlk önce lazer tedavisi uygulamak için gözümüzdeki kornea dediğimiz camsız tabakanın gelişiminin tamamlanmış olması gerekir ki; bu da yaklaşık 18-21 yaş arası dönemde gerçekleşir. Eğer gözümüzdeki bu ilerleme ya da refraktif problem dediğimiz miyop, hipermetrop ya da astigmatın gelişimi durduysa, bu safhadan sonra artık tedavi edilebilir duruma gelir. Bu yaşla ilgilidir. Ayrıca numara ile ilgili de bir kısıtlama var. Genellikle 8 ile 10 arası bir değere kadar çok rahatlıkla eximer lazer tedavisi yapabilmekteyiz" dedi.

OPERASYON SONRASI ÖNERİLER

Eximer lazer ameliyatının ardından bir gece sonrası hastaların günlük hayatına devam edebildiğinin altını çizen Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Ama bundan sonra belli bir dönemde, özellikle 15 gün ile 1 ay arasında ilaç kullanmaları gerekir. Verdiğimiz damlalalar, destekleyici ve tedavi edicidir. Yaklaşık bir aylık dönemde, hastalarımız ilaçlarını kullanırlar. Bu dönemde özellikle travmadan kaçınmalarını yoğun bir şekilde tavsiye ediyoruz ve güneşe maruz kalmamak için de güneş gözlüğü kullanmalılar. Hastalarımız ilk 15 gün makyaj yapma konusunda da biraz dikkatli olmalı, daha sonra gündelik yaşamlarına devam edebilirler" diye konuştu.

GÜNCEL VE MODERN SİSTEMLER

Teknolojinin gelişmesinin de bunda önemli rol oynadığına işaret eden Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Lazer tedavilerinde güncel cihazları kullanıyoruz. Hem Amerikan Sağlık Örgütü, hem Avrupa, hem de Sağlık Bakanlığımızın kabul ettiği cihazlar olmalı ki; bunlar hasta güvenliği açısından üst düzey cihazlar olmalı. Bu cihazlar sayesinde daha önce daha yavaş olan cihazlar yerine, daha hızlı ve daha iyi sonuçlar alan cihazlar kullanıyoruz. Hasta güvenliği ve tedavi sonucu açısından daha iyi sonuçlar alabilmek için göz takip sistemleri sayesinde de hastaları daha güvenli tedavi edebiliyoruz."

Hatalara nadiren ikinci kez operasyon uygulandığını belirten Op. Dr. Adnan İoçioğlu, hastanelerinde ise göz takip sistemleri ile birlikte çok yeni ve modern sistemler kullandıklarını ifade etti.

 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 23:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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