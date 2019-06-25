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Excimer lazer ile gözlüklere son

Van ve bölgeye hitap eden Urartu Göz, başlattığı trifokal (akıllı) lens hizmetiyle vatandaşlara gözlüksüz bir hayat sunuyor.

25 Haziran 2019 Salı 10:45
Excimer lazer ile gözlüklere son

Van ve bölgeye hitap eden Urartu Göz, başlattığı trifokal (akıllı) lens hizmetiyle vatandaşlara gözlüksüz bir hayat sunuyor.


Yıllardır Van ve bölgede katarakt ameliyatlarında trifokal (akıllı) lens uygulamasını başlatan Urartu Göz, bölge halkına hizmetin en iyisini sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. İnsanların hayatlarının her döneminde gözlüğe ya da lense ihtiyaç duymadan günlük yaşantılarını sürdürmek istediğini ifade eden Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan, “Hayatımızın ilk yıllarında eğer herhangi bir bozukluğumuz yoksa 40 ila 45 yaşına kadar insanlar herhangi bir aparata ihtiyaç duymadan yakını da, uzağı da görürler. Yaşlandığı zaman katarak gelişmeye başladığında ise hem yakın, hem uzak bozuluyor ve böylece 40 ila 45 yaş civarlarında yakını görme ile problemleri başlıyor” dedi.


Bazı insanların miyop ve hipermetroplarının yüksek derecelerde olabildiğine dikkat çeken İlhan, “Bazılarının göz çizdirme ameliyatı olarak belirtilen excimer lazerle çözüm üretilme durumları olabiliyorken, bazılarının ise göz kalınlıkları bu işe uymadığından onlara özel ‘fakik’ dediğimiz mercekler kullanılabiliyor. 50’sine, 60’ına, 70’ine gelmiş ve katarağı gelişmiş kişilerde, uygun gözler de akıllı mercekler olarak 3 odaklı dediğimiz yakın, orta, uzak mesafeyi gösteren akıllı mercekler kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.


Gözün içindeki merceğin işlevini yitirmeye başlamasından dolayı yerine yeni bir mercek takıldığını dile getiren İlhan, “Bu yeni takılan mercek ile vatandaşlar yakını, uzağı ve orta mesafeyi görebiliyor. Bu akıllı mercekler ile yıllar sonra insanların ikinci bir bahar yaşaması şansı olabiliyor. Yine gözü excimer lazere, yani göz çizdirme ameliyatına uygun olmayan gençlerde merceğin ön kısmına bir mercek ilave edilerek rahat görmelerini sağlıyoruz. Fakat bu her göze uygun değildir. Uygun gözlere yapılması kaydıyla biz de kliniğimizde bu uygulamaları başarıyla uygulamaktayız. Hem 3 odaklı akıllı mercek olarak bilinen trifokal mercekleri kullanmaktayız, hem de merceğini almadan fakik iol dediğimiz mercekleri kullanarak bu konuda her yaş döneminde insanlara gözlüksüz bir hayat sunmanın yolunu açabiliyoruz. Gözü uygun olanlara lazerle göz çizdirme ameliyatı, gözü lazere uymayanlara fakik iol dediğimiz merceklerle gözlüksüz bir hayat sunuyoruz. Bunun yanında katarağı gelişmiş, yaşı ileri ve gözlük kullanmak istemeyenlere de uygun gözlerde akıllı merceklerle bu konuda çözüm üretebiliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:45
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