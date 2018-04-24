Evteks fuarı başlıyor
Alanında dünyanın en büyük iki fuarından biri olan 24. İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS), bugün CNR EXPO Yeşilköy’de açılıyor. Dünyanın en büyük dördüncü ihracatçı ülkesi konumunda olan Türk ev tekstilinin en büyük fuarı EVTEKS, binden fazla markayı 120 ülkeden, 150 bin ziyaretçiyle buluşturacak.24 Nisan 2018 Salı 11:55
Dünyanın dört bir yanından alım heyetlerini de ağırlamaya hazırlanan fuar, sektörün 3 milyar dolarlık ihracat hedefine de çok büyük katkı sağlayacak. Fuar 28 Nisan’a kadar devam edecek. Fuarda, “Taze Hayat, Hayaller, İmza ve Tam Güneş” trendleri ile hazırlanan ev tekstili ürünleri sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın’ın ev sahipliği yapacağı açılışa Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin’inde katılması bekleniyor.
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