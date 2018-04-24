Evteks fuarı başlıyor

Dünyanın dört bir yanından alım heyetlerini de ağırlamaya hazırlanan fuar, sektörün 3 milyar dolarlık ihracat hedefine de çok büyük katkı sağlayacak. Fuar 28 Nisan’a kadar devam edecek. Fuarda, “Taze Hayat, Hayaller, İmza ve Tam Güneş” trendleri ile hazırlanan ev tekstili ürünleri sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın’ın ev sahipliği yapacağı açılışa Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin’inde katılması bekleniyor.