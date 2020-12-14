Evsiz vatandaşlar otellerde ağırlanıyor

İstanbul Valiliği koordinesinde, kaymakamlıklar ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla geçen yıl ilk kez uygulanmaya başlanan çalışma, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına uygun olarak 39 ilçede devam ettiriliyor. Mevsim şartları olumluya döndüğü vakte kadar otellerde misafir edilecek olan evsizlerin bu süreçte yiyecek ve giyim gibi ihtiyaçları da karşılanıyor. Salgın tedbirleri kapsamında otellere girerken PCR testi yapılan evsiz vatandaşlara, ilerleyen süreçte psikolojik ve tıbbi destek verileceği de belirtiliyor.