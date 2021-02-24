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Ekonomi ‘Evsid Connect Latin Amerika’ başladı
Ekonomi

‘Evsid Connect Latin Amerika’ başladı

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) açıklamasına göre, derneğin düzenlediği “Evsid Connect Latin Amerika” sanal ticaret etkinliği başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 09:26:00 -
‘Evsid Connect Latin Amerika’ başladı

Etkinlikte konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Latin Amerika’da mutlaka bir lojistik merkezi oluşturmamız gerektiği kanaatindeyim. Malımızı herkesten önce söz konusu pazarda bulundurmamızın ve oradan dağıtımını yapmamızın son derece gerekli olduğunu düşünüyorum” dedi. Rakamların genel ticaret açısından çok tatmin edici bir boyutta olmadığını aktaran Gülle, 5,7 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ve 646 milyonluk nüfusa sahip olan bu geniş bölgede çok daha fazlasının yapılabileceğini kaydetti. Gülle şu ifadeleri kullandı: “Bugün sektörümüz küresel ölçekte 7’nci büyük ihracatçı konumunda. İnşallah yakın zamanda ev ve mutfak eşyaları sektörü ihracatında ülkemizin adını dünyada ilk 5 ülke arasına sokacağız.”

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