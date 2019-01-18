Evrensel'e neler oluyor? Bir övmedikleri kaldı! Evrensel Gazetesi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını adeta över gibi haberleştirmesi tepki çekti. 'Sosyalistlerin kalesi' olarak bilinen gazetenin, Trump'ın konuşmalarını ABD bülteni gibi sunması 'Evrensel'e neler oluyor?' dedirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın füze açıklamalarının Evrensel Gazetesi'nin internet sitesinde adeta övgüyle yayımlanması, "Sosyalizmin kalesi Evrensel'e neler oluyor" sorusunu akıllara getirdi. 'Bilimsel sosyalizm' iddiasıyla yayın yapan bir gazetenin ABD'ye karşı yumuşak dil kullanarak içerik servis etmesi, okurları tarafından da tepkiyle karşılandı. Gazetenin internet sitesinde yer alan haber, "Evrensel hani sosyalizmin kalesiydi? Hani marjinaldi? Bu nasıl bir sol dünyanın haberciliği?" yorumlarına neden oldu.

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