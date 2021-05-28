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Medya Evrensel Taksim Camii'nden rahatsız oldu! 'Erdoğan'ın rövanşı'
Medya

Evrensel Taksim Camii'nden rahatsız oldu! 'Erdoğan'ın rövanşı'

Müslüman aleminin uzun yıllardır beklediği Taksim Camii, bugün cuma namazıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Caminin açılışından rahatsız olan solcu Evrensel Gazetesi ise açılışa saatler kala skandal bir habere imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 15:22:00 -
Evrensel Taksim Camii'nden rahatsız oldu! 'Erdoğan'ın rövanşı'

Taksim Meydanı'nda yeri 27 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gösterilen Taksim Camii cuma namazının ardından hizmete açıldı. Temeli de 4 yıl önce atılan caminin açılışı beklendiği gibi solcu Evrensel Gazetesi'ni rahatsız etti.

'Erdoğan'ın rövanşı'

Milyonlarca Müslüman'ın yıllardır beklediği Taksim Camii'nin açılışına saatler kala solcu Evrensel Gazetesi, skandal bir habere imza attı. Caminin açılışından birkaç saat önce bir haber yayınlayan sol gazetenin internet sitesi, "Taksim Camii: Siyasal İslam'ın 70 yıllık inadı, Erdoğan'ın 'rövanşı'" başlığını attı.

Gezi olaylarına bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın caminin müjdesini 27 Mayıs darbesinin yıldömünde Yassı Ada'dan verdiğine dikkat çekilen haberde, Türkiye'yi bir girdaba sürüklemek isteyen Gezi Olaylarının yıldönümüne denk geldiği de belirtildi. Öte yandan Evrensel'in skandal haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın simgesel bir savaşta olduğu iddia edilerek "İslamcılar 70 yıldır Taksim'i fethetmek istiyor" ifadelerine yer verildi.

Twitter'dan da saldırdılar

Öte yandan sol gazete sosyal medya hesabından da saldırılarına devam etti. Twitter hesabından bir paylaşım yapan gazete, "Kent çoğulcudur. İslam kenti, vs. olmaz. Taksim Türkiye'nin en önemli politik meydanı, agorası. Orayı tamamen domine eden bir cami olduğu zaman mekanın anlamı değişiyor. Mekan dincileştiriliyor." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Orhan

Kriptolu ermeniler
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