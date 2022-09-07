Evrende yalnız mıyız? Yaşanabilir iki gezegen keşfedildi

Loş bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönen Dünya'dan biraz daha büyük iki kayalık gezegende yaşam potansiyeli olası görünüyor.

Birleşik Krallık'taki Birmingham Üniversitesi'nden Amaury Triaud ve arkadaşları keşfedilen gezegenlerin, James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) bize bir atmosferi olup olmadığı ve neleri içerdiği hakkında daha fazla bilgi verebileceğini düşünüyor.

Derin araştırma başlatıldı

Bu tür araştırmalara devam eden NASA, galaksimiz dışındaki gezegenleri araştırmak için de bir bölüm kurmuş durumda. NASA'nın ötegezegen bölümü, dünyamıza benzeyen başka gezegenler için çalışmalarını sürdürüyor. Konu hakkında araştırma yapan profesör Amary Triaud, uluslararası gökbilimcilerden oluşan bir ekiple birlikte, ılıman iklime sahip iki gezegen tespit edildiğini açıkladı.

Gökbilimciler, diğer güneş sistemlerinde Dünya benzeri gezegenleri bulmak için, önünden bir gezegen geçerken bir yıldızın ışığının kararmasını baz alır. Bir yıldız kendi güneşimiz kadar parlak olduğunda bunu yapmak zordur çünkü gezegenler nispeten loştur, ancak ev kırmızı cüceler gibi daha soğuk ve daha koyuysa astronomların işleri kolaylaşıyor.

Dünya'dan yaklaşık 100 ışıkyılı uzaklıkta bulunan bu gezegen çifti, Speculoos-2 adında bir yıldızın yörüngesinde bulunuyor. Bu yıldız ise ismini Search for Habitable Planets Eclipsing Ultra-cool Stars isimli teleskoptan alıyor. Bu teleskop uzakta yer alan yıldızlarda yaşanabilir bölgeleri aramak için kullanılıyor.

Araştırmacılar keşfedilen gezegenlerden bir tanesini daha önce NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Uydusu tarafından yakalandığını açıklıyor.

Dünyadan yüzde 40 daha büyük

Yapılan bazı analizlerin ardından araştırmacılar LP 890-9b adlı dünyanın Dünya'dan yaklaşık yüzde 30 daha büyük olduğunu ve her 2,7 günde bir yıldızının etrafında yörüngesini tamamladığını belirtiyor. Gezegenin oldukça hızlı tur attığı tahmin ediliyor.

LP 890-9c adlı diğer gezegen ise biraz daha gizemli. Daha önce bilinmeyen bu gezegen bazı testler ve veri takibinden sonra Dünya'dan yaklaşık yüzde 40 daha büyük olduğu belirlendi. LP 890-9c ise yörünge periyodunu yaklaşık 8,5 günlük bir süreçte bitiriyor.

Evrende yalnız mıyız?

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu yaşanan gelişmelerin ardından gözünü bu iki gezegene çevirecek gibi görünüyor. Şimdiye kadar üretilen en güçlü teleskop şimdiye kadar en çok merak edilen sorunun yanıtını arayacak. Evrende yalnız mıyız?

Kaynak: Newscientist