Evren Çağıran çeyrek finalde elendi



İSTANBUL (AA) - Milli okçu Evren Çağıran, Okçuluk Dünya Kupası Finalleri çeyrek final müsabakasında elendi. Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen ve yarın sona erecek Dünya Kupası Finalleri'nde makaralı yay müsabakası çeyrek finalinde Evren Çağıran, ABD'li okçu Braden Gellenthien'a 149-146 yenildi.



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