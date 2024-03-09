“Evrakta sahtecilik, ihaleye fesat, zimmet…” Böyle olur CHP’nin “Topuklu Efe”si

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Aday belirlemede sürecinde tabanın sesine kulak vermeyen ve namus sözüne rağmen “ön seçim” yapmaktan çekinen CHP’nin emanetçi genel başkanı Özgür Özel’in belirlediği adaylar tel tel dökülüyor. Liyakat yerine yandaşlığı esas alan CHP yönetiminin tekrar aday olarak gösterdiği CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun hali hazırda 14 davada yargılandığı ortaya çıktı. Göreve geldiği 2009 yılından bu yana Aydın’da dişe dokunur bir hizmete imza atmayan Özlem Çerçioğlu'nun 2. Asliye Ceza, Aydın 1. Asliye Ceza, Aydın 5. Asliye Ceza, Aydın 3. Asliye Ceza, Aydın 5. Asliye, Aydın 5. Asliye Ceza, Aydın 4. Asliye Ceza, Aydın 1. Ağır Ceza, Aydın 3. Ağır Ceza, Aydın 5. Asliye Ceza, Aydın 1. Asliye Ceza, Aydın 6. Asliye Ceza, Aydın 6. Asliye ve Aydın Ağır Ceza Mahkemesi olmak üzere 14 ayrı davada 150 bürokratı ile yolsuzluktan yargılandığı öğrenildi.

Efeliğe sığmayan hareketler

“CHP’nin Topuklu Efe” diye reklam yaptığı Aydın Büyükşehir Belediyesi adayı Özlem Çerçioğlu’nun “evrakta sahtecilik, ihaleye fesat, zimmet, suç örgütü üyeliği, edimin ifasına fesat, görevi kötüye kullanma” gibi yolsuzluk suçlarından yargılandığı kaydedildi.

FETÖ firarisi Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde “danışmanlık adı altında yapılan usulsüzlükler ve ihaleye fesat karıştırma” suçlarından 16 sayfalık iddianame Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Savcı FETÖ firarisi Karaaslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, CHP’li Çerçioğlu hakkında ise 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemişti. Öte yandan CHP’nin kula genel başkanı Özgür Özel belediye başkan adaylarını belirlerken yapay zekadan destek aldıklarını açıklamıştı. Kamuoyunda yolsuzluktan yargılanan ve Aydınlılar tarafından istenmeyen Özlem Çerçioğlu’nun tekrar aday gösterilmesi ‘yapay zekâ CHP’nin üst aklını geçemedi’ yorumlarını beraberinde getirdi.

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