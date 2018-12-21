Evlilikte mutluluğu yakalamak için...

“İnternet ve televizyonu sevdikleriniz ile aranızdan çıkarın. Sanal ve sahte dünyalar insanlarımızı kandırıyor. Sanal dünyanın esiri olmayın”

Televizyonlardaki pembe diziler de ailelerin hayatını olumsuz etkiliyor.

“Ne iş yaptığı, ne yaptığı belli olmayan yakışıklı beyler, güzel bayanlar en lüks hayatı yaşıyorlar. Sonra bayan kocasından, erkek de eşinden aynı şeyleri beklemeye başlıyorlar. Oralardaki sanal, sahte dünyalar insanlarımızı kandırıyor. Sanal dünyanın esiri olmayın”

Beklentiler çok.. Sorumluluk bilinci, fedakârlık yok denecek kadar az..

Günümüzde eşlerin birbirlerinden beklentilerinin arttığı, ancak sorumluluk yüklenme ve fedakârlıkta bulunmaların azaldığı aşikâr.. Bu durum da aileler yıpranıyor, bunalımlı ve geçimsiz çiftlerin sayısı çoğalıyor..

“Hâlbuki aile kurumu, toplumların temelidir. Bir milletin mutlu ve huzurlu olması, ileriye yönelik atılımlar yapması ailelerin sağlamlığına bağlıdır”.

Ailemize çiçek kadar ilgi göstermiyoruz..

Uyumlu çift olmak için eşlerin birbirlerine daha çok vakit ayırmaları ve birlikte daha çok vakit geçirmeleri gerekiyor.



“Bir çiçeğin büyütülmesi için bile toprak, gübre, su, güneş v.s. gerekiyor ve onun büyümesi için titizlik gösteriyoruz da ailenin, evliliğin korunması için aynı titizliği göstermiyoruz. Hâlbuki ailenin sıcak ortamında birçok problem kendiliğinden kayboluyor. ..

Aile ortamında ve evlilerde ruhsal problemler, alkol-uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıklar daha az. Bekârlarda ise bu gibi olumsuzluklar artıyor..

Her şeyden önce eşlerin birbirlerini olduğu gibi kabul etmesi gerekiyor.

“Çiftlerin birbirlerine destek ve güven vermesi lazım. Yaşanan tartışmalarda bir orta yol bulunmalı. (Mutlaka ben haklıyım) diye diretmemeli. Konuşurken birbirlerinin gözüne bakmalı. Ev işlerinin sorumluluğunun paylaşılması gerekir.

Özellikle son yıllarda çocuk eğitiminde babaların devreden çıktığını görüyoruz. Kuşun iki kanatla uçması gibi, çocuk eğitiminde de anne ile babanın rolü yarı yarıyadır”