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Ekonomi Evlilik kredisinde yaş sınırı var mı ve başvurular nereye yapılacak?
Ekonomi

Evlilik kredisinde yaş sınırı var mı ve başvurular nereye yapılacak?

Yeniakit Publisher
2023-10-31 11:02:00 -
Evlilik kredisinde yaş sınırı var mı ve başvurular nereye yapılacak?

AK Parti'nin evlenecek ve iş kuracak gençlere faizsiz 150 bin TL'lik kredi imkanı sunan Aile ve Gençlik Fonu kurulması çalışması yaşa takıldığı belirtiliyor. Evlilik kredisinde yaş sınırı ne?

AK Parti'nin evlenecek ve iş kuracak gençlere faizsiz 150 bin TL'lik kredi imkanı sunan Aile ve Gençlik Fonu kurulması çalışması yaşa takıldığı belirtiliyor. Evlilik kredisinde yaş sınırı ne?

AK Parti'nin evlenecek ve iş kuracak gençlere faizsiz kredi imkanı sunan Aile ve Gençlik Fonuna ilişkin taslak önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak. Taslakta, yeni evleneceklere ve iş kurmak isteyen gençlere faizsiz kredi verilmesi için 'Aile ve Gençlik Fonu' adı altında bir yapı oluşturulması öngörülüyor. Teklifte, bu imkanlardan faydalanacaklara dair bir yaş şartı bulunmuyor; ancak kanun çıktıktan sonra uygulamayla ilgili yönetmelik hazırlanacak ve detaylar bu yönetmelikte belirlenecek.

EVLİLİK KREDİSİNDE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

AK Parti'de yapılan çalışmalar sırasında, evlilik kredisinden yararlanacaklara yönetmelikle 27 veya 29 yaş sınırı getirilmesi gündeme gelmişti. Ancak, Türkiye'de evlilik yaşı giderek artıyor. TÜİK, son olarak Türkiye'deki ortalama evlilik yaşını erkeklerde 28,2, kadınlarda ise 25,6 olarak tespit etti. Bu sebeple evlilik kredisinden yararlanacaklara getirilecek yaş şartının da 30'a çekilmesi gerektiği yönünde talepler gündeme geldi. Taleplerin yönetmelik hazırlıkları sırasında dikkate alınabileceği ifade edildi.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

Fon'dan kredi kullanmak isteyenler, e-Devlet üzerinden başvuracak. Şartlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yönetmeliğiyle belirlenecek. Fondan kredi kullanmak isteyenlerin gelir düzeyi esas alınacak.

Kullandırılacak kredi tutarı bu yıl için 150 bin lira olacak; ancak bu miktar her yıl artacak. Kredi iki yıl ödemesiz, beş yıl vadeli ve faizsiz verilecek.
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