Evlilik kredi başvurusu ekrana geldi: Evlilik kredisi şartları ne, yaş sınırı var mı? Hesabını tek tek paylaştık

Faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuruları gündemde yer almayı sürdürüyor. Yaş şartı olarak 30 yaşını aşmamış vatandaşların müracaatta bulunabileceği devlet destekli 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi başvuruları 15 Şubat'ta başladı. Faizsiz evlilik kredisi başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden şifre ve T.C kimlik numarası bilgileri ile gerçekleşecek. Fona başvurusu onaylanan kişilere, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Öte yandan diğer illerde evlilik kredisi başvuruları için beklentiler artarken Bakan Göktaş'tan açıklama geldi. "Şu ana kadar gençlerimizin yoğun bir ilgisi söz konusu." diyen Göktaş, ilerleyen süreçte ise programın tüm Türkiye'de yaygınlaşacağını belirtti. Peki, faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır? İşte, ayrıntılar.

DİĞER İLLERDE EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve ilçe belediye başkan adayları ile ’Basınla buluşma’ etkinliğine katıldı.

Göktaş, "15 Şubat itibarıyla ilk etapta Adıyaman, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki gençlerimizin başvurularını almaya başladık. Şu ana kadar gençlerimizin yoğun bir ilgisi söz konusu. Bu sabah itibarıyla 2914 çift başvurmuş durumda. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye’de yaygınlaştıracağız" dedi.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu için aşağıdaki linki tıklayarak E-Devlet girişi yapmanız gerekmektedir. Sizden aşama aşama istenen bilgileri girerek müracaatınızı tamamlayabilirsiniz.

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EVLİLİK KREDİSİ YAŞ SINIRI VAR MI?

Başvuru şartlarında yaş kriteri olup olmadığının sorulduğu Bakan Göktaş, "Yaş gruplarına ilişkin incelemeler yapıldı. Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor." diye konuştu.

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

hurriyet'e göre: Krediye hak kazanılması için eş adaylarının aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.

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