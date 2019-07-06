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Evlilik hazırlığı yapanlara rahat nefes aldıran kart

Kuveyt Türk, evlilik harcamalarından eşya yenilemeye, eğitimden seyahate uzanan tüm masraflar için gerekli finansmanı İhtiyaç Kart’la müşterilerinin hizmetine sunuyor.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:43
Evlilik hazırlığı yapanlara rahat nefes aldıran kart

Katılım bankası Kuveyt Türk, geliştirdiği ürün ve hizmetleriyle ihtiyaç duydukları her alanda müşterilerinin yanında oluyor. Banka; evlilik harcamalarından eşya yenilemeye, eğitimden seyahate uzanan tüm masraflar için gerekli finansmanı İhtiyaç Kart’la müşterilerinin hizmetine sunuyor. İlk 2 ayı ödemesiz olmak üzere 58 aya varan esnek ödeme seçenekleriyle dikkat çeken kart, evlilik hazırlığında olan çiftlerden yoğun ilgi görüyor.

Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, 10 yıl önce bir ilke imza atarak geliştirdikleri İhtiyaç Kartla, müşterilerinin ihtiyaç duydukları finansman talebini karşıladıklarını belirtti. Oral, şunları söyledi:

Müşterilerimiz kartın basıldığı ay dâhil olmak üzere iki ay boyunca harcamalarını yapabiliyor. İki ayın sonunda kartın kullanım süresi doluyor. Bu sayede hem gerçek ihtiyaçlar karşılanmış hem de gereksiz harcamaların önüne geçilmiş oluyor. Tek çekim indirim imkânı sunan kartımızın 6 aydan 58 aya uzanan esnek taksit seçenekleri de bulunuyor. Bu özellik, ihtiyaç sahiplerinin ödemelerini bütçeleri için en uygun şekilde yapmalarına olanak tanıyor.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:43
  1. Kuveyt Türk
  2. evlilik harcamaları
  3. İhtiyaç Kart
  4. Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral

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