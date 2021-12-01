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Medya Evlilik Hakkında Her Şey’in 11. Bölümünde skandal! Gayrimeşru ilişkiye papağanı da alet ettiler
Medya

Evlilik Hakkında Her Şey’in 11. Bölümünde skandal! Gayrimeşru ilişkiye papağanı da alet ettiler

FOX TV’nin rezil dizisi Evlilik Hakkında Her Şey’in 11. Bölümünde gayrimeşru ilişki papağan sayesinde ortaya çıkıyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde gayrimeşru ilişkinin olup olmadığının ispatlanacağı düşünülürken, papağanın bu sahneye alet edilmesi tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 16:32:00 -

ABD beslemeli FOX TV toplumun ahlak yapısını bozan ve skandal sahneleriyle gündem olan dizileri bünyesinde barındırmaya devam ediyor.

Daha önce Baraj, Bay Yanlış gibi dizilerle tepki çeken FOX TV şimdilerde ise Yasak Elma ve Evlilik Hakkında Her Şey gibi gayrimeşru ilişkileri öne çıkaran dizilerle radara girdi.

Çarpık ve serbest ilişkileri topluma göstererek, aile kavramını ayaklar altına alan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde skandal bir sahne yer aldı. Dizinin 11. Bölümünde erkek bir karakter eşinin gayrimeşru ilişki yaşadığını çok ilginç bir şekilde öğrendi.

Sahnede eve giren erkek karakter, beslediği papağını sevdiği sırada kötü haberi alıyor. Kadın karakterin konuşmalarını taklit eden papağan, ‘kocam gitti, gel’ sözleriyle gayrimeşru ilişkiyi resmen patlatıyor. Yasak ilişki skandalına papağanın da alet edildiği sahneye tepki gösterilirken, en son kısımda gayrimeşru ilişkinin ispatı için ‘şahidim papağan’ sözleri sosyal medyada olay oldu.

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Yorumlar

bi adam

hadi onları anladıkta ey akit haber mi bulamıyorsunuz da bu tür içerikleri haber yapıyorsunuz
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