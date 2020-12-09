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Ekonomi Evli eşi çalışmayan 2021 AGİ ücreti ne kadar oldu?
Ekonomi

Evli eşi çalışmayan 2021 AGİ ücreti ne kadar oldu?

2021 AGİ ücreti ne kadar oldu? 2021 asgari geçim indirimi ücretleri milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. 2021 yılı için asgari ücretin belirlenmesinden sonra, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücreti de belli oluyor. AGİ ücreti, asgari ücret üzerinden belirlenmekte. Asgari ücret yapılan zamla birlikte yeni AGİ ücretleri maaşlara yansıtılacak. Peki evli eşi çalışmayan 1 çocuklu ne kadar AGİ alacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-09 11:05:00 - 2020-12-09 11:06:42
Evli eşi çalışmayan 2021 AGİ ücreti ne kadar oldu?

Asgari ücret zammı son dakika. 2020 yılında en düşük yani bekar için AGİ 220,73 lira olurken, evli eşi çalışmayan 264,87 TL, evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL, evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL olmuştu. 2021 yılı için asgari ücret ve AGİ tutarlarını belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına devam ediyor. Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte AGİ 2021 yılı için de artmış olacak. Yeni 2021 AGİ ücretleri milyonlarca çalışan tarafından merak edilirken, Hürriyet'in haberine göre olası yeni AGİ ücretleri şu şekilde:

Evli eşi çalışmayanın AGİ'si ne kadar?

Yüzde 7 zam gelirse AGİ ücreti evli eşi çalışmayan için AGİ zammı 283,41 TL,

Yüzde 8 zam gelirse AGİ ücreti evli eşi çalışmayan için AGİ zammı 286,05 TL

Yüzde 9 zam gelirse AGİ ücreti evli eşi çalışmayan için AGİ zammı 288,70 TL

Yüzde 10 zam gelirse AGİ ücreti evli eşi çalışmayan için AGİ zammı 291,35 TL

Yüzde 11 zam gelirse AGİ ücreti evli eşi çalışmayan için AGİ zammı 294,05 TL

Yüzde 12 zam gelirse AGİ ücreti evli eşi çalışmayan için AGİ zammı 296,65 TL

Yüzde 13 zam gelirse AGİ ücreti evli eşi çalışmayan için AGİ zammı 299,30 TL

Yüzde 14 zam gelirse AGİ ücreti evli eşi çalışmayan için AGİ zammı 301,95 TL

Yüzde 15 zam gelirse AGİ ücreti evli eşi çalışmayan için AGİ zammı 304,60 TL

Yüzde 16 zam gelirse AGİ ücreti evli eşi çalışmayan için AGİ zammı 307,24 TL

Yüzde 17 zam gelirse AGİ ücreti evli eşi çalışmayan için AGİ zammı 309,89 TL

Yüzde 18 zam gelirse AGİ ücreti evli eşi çalışmayan için AGİ zammı 312,54 TL

Yüzde 19 zam gelirse AGİ ücreti evli eşi çalışmayan için AGİ zammı 315,19 TL

Yüzde 20 zam gelirse AGİ ücreti evli eşi çalışmayan için AGİ zammı 317,84 TL

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