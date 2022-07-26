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Gündem Evli çiftler bu sözü sakın söylemeyin! Boşanma sebebi sayıldı
Gündem

Evli çiftler bu sözü sakın söylemeyin! Boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay, emsal bir karar imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "On tane karı bulurum ama bir tane ana bulamam" sözünü boşanma sebebi saydı.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 10:03:00 -
Evli çiftler bu sözü sakın söylemeyin! Boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay emsal bir karar imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "On tane karı bulurum ama bir tane ana bulamam" sözünü boşanma sebebi saydı.

 

Edinilen bilgilere göre, bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesi'ne müracaat etti. Tarafları dinleyen mahkeme, karı-kocayı eşit kusurlu bulup tarafları boşadı.

Kararı davacı-karşı davalı kadın temyiz etti. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "On tane karı bulurum ama bir tane ana bulamam" sözünü boşanma sebebi saydı.

Yüksek Mahkeme; bu söze maruz kalan kadının manevi tazminat alması gerektiğine hükmedip mahkeme kararını bozdu.

 

 

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Yorumlar

Abdullah Murat

Müslümanlar Allah nezdinde hangi kurallar şartlar ile evleniyorlarsa boşanırken de gene onun hükümlerini şartlarını mazeretlerini hükmünde kullananlar yada taraflar yoluyla boşanabilirler. Aksi çok büyük açık küfür şirke gidebilecek bir iştir.
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