Evlerine baskınlar düzenlenen Hizb-ut Tahrir üyeleri: İftiralarla gözaltına alınıyoruz

Göksel Çağlav Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) gönderdiği raporlar doğrultusunda Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) vermiş olduğu, “Hizb-ut Tahrir terör örgütü değildir” kararına rağmen mazlumlara gözaltılar hemen her gün devam ediyor.

AYM’nin kararına rağmen İstanbul, Bursa, Van, Ankara, Şanlıurfa ve Gaziantep’te gözaltına alınan Hizb-ut Tahrir üyeleri mahkeme tarafından adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldılar. Evlerine yapılan polis baskınları ile gözaltına alınan Hizb-ut Tahrir üyeleri, 28 Şubat zulmüne benzer baskılar gördüklerini Akit’e anlattılar.

“Hilafeti konuşmak suç mu?!”

Gaziantep’te tekstil işiyle uğraşan ve gözaltına alınan Zeynel Akdemir, yaşadıklarını şöyle anlattı: “9 Mart 2021 Salı günü sabahın erken saatlerinde evime kolluk kuvvetleri tarafından baskın yapıldı. Evimde yapılan aramada, İslami kitap ve dergilerden başka beni suçlayacak hiçbir suç unsuruna rastlanmadığı halde gözaltına alındım. İki gece nezarethanede tutulduktan sonra 6 arkadaşımla birlikte savcılığa ifadeye götürüldüm. Köklü Değişim Dergisi ‘Hilâfeti Kurun’ başlıklı mart sayısının Gaziantep’teki STK’lara, kanaat önderine ve görüşmelerimizde halka vermemiz, suçlama gerekçesi sayıldı. Savcılık, Hilâfet propagandası ve Hizb-ut Tahrir’e üyelikten soruşturma açıldığını söyledi. Hukuki hiçbir dayanağı olmayan birtakım sorulara muhatap kaldım. Tamamen keyfi uygulamalar ve varsayımlar üzerinden iki gün çoluk çocuğumuzdan uzaklaştırılarak zulme maruz kaldık. İfadelerin ardından serbest bırakıldık.”

“Allah Akit ailesinden razı olsun”

“Anayasa Mahkemesinin Hizb-ut Tahrir yargılamaları hakkında 8 ayrı hak ihlali kararı vermesine rağmen, gerek İçişleri bakanlığı, gerek yerel mahkemeler ve gerekse emniyet birimleri tarafından bu ‘hak ihlali’ kararları görmezden gelinerek, laik Kemalist çizgisindeki birtakım medyanın provokatif yayınlarını dikkate aldıklarını görmekteyiz. 13 asır boyunca bu topraklarda hüküm sürmüş, dünyaya yön vermiş, liderlik etmiş Hilâfeti hatırlatmak, Müslümanlarla bu konuyu konuşmak neden suç olarak görülüyor? Müslümanların İslam’a ait olan yönetim meselesini konuşmaktan daha doğal ne olabilir ki? Yapılan bu hukuksuz baskılar şüphesiz 28 Şubat zihniyetinin ürünüdür. Gözaltı ve yakalama tutanaklarında hiçbir ‘Cebir ve şiddete’ bulaşmadığı halde İslami parti Hizb-ut Tahrir’in hâlâ ‘terör örgütü’ olarak geçiyor olması açıkça bir iftiradır. Tüm bu baskılara rağmen, hayatımızı Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın emir ve yasaklarına göre düzenleme isteğimiz Müslümanlar olarak inancımızın bir gereğidir. Yine inancımızın bir gereği olarak Allah’ın nizamının bu topraklara hâkimiyeti için çalışacağız ve bu mücadele de hiçbir zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. Yaşadığımız mağduriyetlere kulak veren, bu zulmü gündeme taşıyan Akit gazetesi ailesine de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.”

“Yolumuzdan dönmeyeceğiz”

Yasal bir dergiyi dağıttığı gerekçesiyle gözaltına alınan Celil Albayram ise şunları söyledi: “Elektrik tesisat ve pano montörü olarak özel bir şirkette çalışmaktayım. Hizb-ut Tahrir’in 13 Şubat 2021 tarihinde küresel olarak başlatmış olduğu Hilâfet’in yıkılışının 100. Yılında, ‘Ey Müslümanlar, Hilâfeti Kurun’ başlıklı kampanya ile alakalı, Köklü Değişim Dergisi’nin ‘Hilafeti Kurun’ başlıklı mart sayısından STK ve çevremizdeki esnaflara dergi vermem nedeniyle gözaltına alındım. Bu konuyla alakalı görüşmelerim, ayrıca kısa bir video çekiminden dolayı 9 Mart Salı sabah saatlerinde evimize TEM şube müdürlüğü tarafından baskın yapıldı. Evimde yapılan aramada kitap ve dergilerden başka bir şey çıkmadı. Buna rağmen gözaltına alındım. 2 günlük gözaltı sürecinden sonra tutuksuz yargılanmak üzere savcılık tarafından serbest bırakıldım. Hizb-ut Tahrir’e yapılan bu operasyonlar kesinlikle hukuk dışıdır. Mesnetsizdir ve AYM’nin Hizb-ut Tahrir yargılamalarına yönelik 8 ayrı ‘hak ihlali’ kararı vardır. AYM’ye rağmen yapılan bu baskın ve gözaltılar hukuksuzdur. Hizb-ut Tahrir ideolojisi İslam olan fikri ve siyasi bir partidir. 1953 yılında eski Kudüs Yargıtay Hâkimi Şeyh Takiyyuddin en Nebhani tarafından kurulmuş ve kurulduğu günden bugüne Allah Resulünün metodunu benimsemiştir. Bundan dolayı Hizb-ut Tahrir’de, hiçbir şekilde baskı-cebir ve şiddet olmamıştır, olmayacaktır. Parti olarak ‘fikri ve siyasi’ mücadele yürütmesinden dolayı şiddete temelden karşıdır. Hizb-ut Tahrir ve mensuplarına yönelik yapılan bu tür baskı, zulüm, gözaltı, tutuklama girişimleri bizleri asla yolumuzdan döndüremeyecektir.”