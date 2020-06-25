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Ekonomi

Evlerin altı cephanelik gibi

Şehir içinde apartman aralarına gizlenmiş benzin istasyonları tehlike saçıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 10:50:00 -
Evlerin altı cephanelik gibi

 Akit  Ekonomi 

Yasa gereği benzin istasyonu çevresinde apartman olmaması gerekirken, İstanbul’un bir çok bölgesinde yeraltında bulunan tonlarca depolarıyla patlamaya hazır birer bomba gibi duruyorlar. Geçmişte bazı ilçelerdeki imar planlarında kriterlere uymayan ve elverişli olmayan arsaların benzin istasyonuna çevrilmesi sonrası riskler devam ediyor. İstanbul’un birçok bölgesinde mahalle aralarında, hatta apartman altlarında bile benzin istasyonu görmek mümkün.

Patlamaya hazır bomba

Tonlarca depo kapasiteleriyle büyük tehlike yaratan yerleşim alanları içinde kalan apartman altı benzin istasyonlarının herhangi bir kaza veya deprem sonrası ateş alması halinde yaşanabilecek faciayı düşünmek bile ürkütücü. Uzmanlar 50 ton benzinin ateş alması durumunda tüm bir mahalleyi havaya uçuracak bir etkiye sahip olduğunu dile getiriyorlar.

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