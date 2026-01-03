Evlerin alıştığı ışık söndü: Tehlikeli ürünlere veda

Modern dünyada aydınlatma teknolojileri hızla gelişirken, bir dönemin vazgeçilmezi olan floresan lambalar artık tarih sahnesinden çekiliyor. Hem çevreye verdikleri zarar hem de enerji verimliliği konusundaki zayıflıkları nedeniyle bu eski tip ışık kaynakları, yerini çok daha temiz ve uzun ömürlü olan LED teknolojisine bırakıyor.

HAWAİİ’DE FLORESAN DEVRİ RESMEN KAPANIYOR

ABD’nin Pasifik ortasındaki ada eyaleti Hawaii, doğal güzelliklerini korumak adına oldukça keskin bir adım attı. 2023 yılında kabul edilen bir yasa çerçevesinde, eyalette floresan lamba satışı kademeli olarak yasaklandı. 1 Ocak 2025 itibarıyla vidalı ve süngülü tipteki kompakt floresanların satışı durdurulmuştu. Takvimler 1 Ocak 2026’yı gösterdiğinde ise yasak genişleyerek iğne uçlu ve doğrusal floresan lambaları da kapsamı altına aldı. Böylece Hawaii, çevre kirliliğine karşı en sert tavır alan bölgelerden biri haline geldi.

ZEHİRLİ MADDELER DOĞAL YAŞAMI TEHDİT EDİYOR

Hawaii’nin bu denli agresif bir yasak kararı alması aslında bir mecburiyetten kaynaklanıyor. Anakara Amerika’dan binlerce kilometre uzakta, hassas bir ekosisteme sahip olan adalarda atık yönetimi büyük bir sorun teşkil ediyor. Eski floresan lambaların içinde bulunan cıva gibi toksik maddeler, kırılma anında hem insan sağlığını tehlikeye atıyor hem de su kaynaklarına ve vahşi yaşama ciddi zararlar veriyor. Atık alanı kısıtlı olan bir ada eyaleti için bu lambalar adeta saatli bir bombaya dönüştü.

BAZI ÖZEL ALANLAR KAPSAM DIŞINDA KALDI

Her ne kadar genel kullanım yasaklansa da bazı teknik alanlar için istisnalar tanındı. Örneğin, profesyonel fotoğrafçılık ve görüntüleme sistemlerinde kullanılan özel ışıklar bu yasaktan etkilenmiyor. Aynı şekilde otomotiv sektöründeki bazı aydınlatma bileşenleri ve bilimsel araştırma laboratuvarlarındaki özel düzenekler bir süre daha floresan kullanmaya devam edebilecek. Ancak ev ve ofis aydınlatması için artık tek seçenek verimli LED sistemleri olacak.