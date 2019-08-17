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Evleri eşyaları ile yanan çift yardım bekliyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde evleri eşyaları ile birlikte yanan ve sokakta kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan yaşlı çift kendilerine yardım elinin uzanmasını bekliyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:50
Evleri eşyaları ile yanan çift yardım bekliyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde evleri eşyaları ile birlikte yanan ve sokakta kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan yaşlı çift kendilerine yardım elinin uzanmasını bekliyor.


Buldan’ın Alandız Mahallesinde, geçtiğimiz hafta yaşanan olayda Aysel Çakır (56) ve Hüseyin Çakır’ın (62) yaşadıkları evde çıkan yangın sonrası ahşap ev içindeki eşyalar ile birlikte alevlere teslim oldu. Evleri tamamen yanan yaşlı çift ise geçici süre ile bir yakınlarının evine sığındı.


Sokakta kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan çift kendilerine yardım eli uzanmasını bekliyor.


Hüseyin Çakır, kendisinin ve eşinin çalışmak için dışarıda olduğu bir zaman yangının çıktığını söyledi. Çakır, “Orman işine amelelik yapmaya gittiğimiz gün komşularımız evimizin yandığını söylediler. Geldiğimizde evimizin tamamen yandığını, hiçbir eşyamızın hatta elbiselerimizin bile kurtarılamadığını gördük. Kışında yağan yağmurlardan evimizin bir duvarı çökmüştü. Yazın duvarı tamir edelim derken şimdi de yangınla evimizi, her şeyimizi kaybettik. Biz bu evi kırk yıl önce gece gündüz derelerden taş getirerek yapmıştık. Biz fakir bir aileyiz. Karı koca bu yaşta tarlalarda yevmiye işine giderek geçimizi sağlıyoruz. Evimizi yapacak gücümüz yok. Önümüz kış, başımızı sokacak bir yerimiz yok. Büyüklerimizden ve hayırsever kardeşlerimizden bizlere yardım etmelerini rica ediyoruz” dedi.


Hiçbir yerden gelirlerinin olmadığını söyleyen Aysel Çakır ise kendilerine yardım eli uzanmasını isteyerek hiçbir şeylerinin olmadığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:50
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