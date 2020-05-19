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Evlerde kalan vatandaşlara jimnastik

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından evlerde kalan vatandaşlara yönelik jimnastik ve egzersiz yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:33:48 -
Evlerde kalan vatandaşlara jimnastik

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından evlerde kalan vatandaşlara yönelik jimnastik ve egzersiz yapıldı.


Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara yönelik etkinlik düzenledi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Sosyal Meskenlerde düzenlenen etkinlikte, evlerinde kalan vatandaşlar balkonlara geçerek spor hocaları eşliğinde jimnastik ve egzersiz yaptı. Ellerinde Türk bayrakları ile antrenmanlara eşlik eden vatandaşlar, güzel vakit geçirdi.


Etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan Spor Eğitmeni Mustafa Yamanyurt, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın her yıl coşkuyla kutlandığını ifade ederek, “Ülkemizde ve dünyada etkili olan korona virüs salgını sebebiyle bu yıl bakanlığımız ve il müdürlüğümüz organizasyonunda, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde TOKİ ve site benzeri yerlerde egzersiz yapıyoruz. Müzik eşliğinde hocalarımız tarafından yapılan etkinliğe vatandaşlarımız da Türk bayrakları ile birlikte balkonlara çıkıp destek oluyorlar. Ülkemizin teminatı olan gençlerimizle birlikte, gençlik ve spor anlamında geleceğe daha umutla bakıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu organizasyonda emeği geçen herkese ve bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.


Vatandaşlar ise etkinliği çok beğendiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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